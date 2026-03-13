شهيرة تهنئ نجلها عمرو محمود ياسين بعيد ميلاده

هنأت الفنانة شهيرة، نجلها السيناريست عمرو محمود ياسين بعيد ميلاده عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.

وكتبت شهيرة: “كل سنة وانت طيب يا حبيبى وروحى وسندى فى الحياة، يارب دايمًا ناجح وفى ستر وصحة وسلامة، يارب كل الأمنيات الحلوة تتحقق وربنا يحميك ويحفظك، ودايمًا فى رضا من رب العالمين، عقبال 100 سنة”.

مسلسل «وننسى اللي كان» من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخيبري، ويشارك في بطولته إلى جانب ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي، كل من: شيرين رضا، خالد سرحان، منة فضالي، محمود ياسين جونيور، محمد لطفي، محمود حافظ، وإيهاب فهمي.

ويناقش «وننسى اللي كان» كواليس النجاح على المستويين النفسي والعاطفي، طارِحًا تساؤلات جوهرية حول قدرة الإنسان على تجاوز ماضيه، والثمن الذي قد يضطر لدفعه من أجل الحفاظ على مكانته في القمة.