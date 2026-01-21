قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
السفير محمد حجازي : لقاء الرئيس السيسي وترامب مهم للغاية وذو دلالات استراتيجية | فيديو
الرئيس السيسي يجري مباحثات مع ترامب على هامش منتدى دافوس
العاصفة هاري تضرب 6 دول عربية بعد تونس.. هل مصر في دائرة الخطر؟
الجيش الإسرائيلي يرفع حالة الاستنفار تحسبا لهجوم أمريكي وشيك على إيران
خبط راسها في الحيط.. أب ينهي حياة ابنته في إهناسيا ببني سويف
محمود حجازي يرد على اتهامات الاعتداء: إشاعة ومحضر كيدي لمنع سفر الطفل.. خاص
لتجنب الظلم وتشويه التاريخ.. خالد أبو بكر: تقييم أحداث 25 يناير يجب أن يتم بدقة «ساعة بساعة» |فيديو
غزة وسد النهضة ولبنان.. ماذا دار بين الرئيس السيسي وترامب في دافوس؟
تصريح للرئيس السيسي تصدر الإعلام الأمريكي.. وترامب يصفه بـ القائد العظيم| تفاصيل
صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام مارسيليا في دوري أبطال أوروبا
أستاذ أزهري يوضح كيفية التعامل مع الأبناء عند اكتشاف الإلحاد
نهال طايل عن جريمة المنوفية: ليه نستخدم الأطفال في تصفية الحسابات؟!
حوادث

مجلس الدولة يوقع بروتوكول أكاديمي مع الجامعات الأوروبية بمصر

مجلس الدولة
مجلس الدولة
إسلام دياب

وقع مجلس الدولة، بروتوكول تعاون مع الجامعات الأوروبية في مصر، لتقديم المناهج التعليمية والبرامج الأكاديمية والتدريبية، وذلك في إطار دعم التعاون العلمي وتطوير القدرات البشرية.

واستقبل المستشار أسامة شلبي، رئيس مجلس الدولة، الأستاذ الدكتور محمود هاشم، رئيس مجلس أمناء الجامعات الأوروبية في مصر، والوفد المرافق له، حيث شهد مراسم توقيع البروتوكول بين المستشار ناصر رضا، نائب رئيس مجلس الدولة والأمين العام، والأستاذ الدكتور طارق محمد، نائب رئيس الجامعة، وذلك بحضور عدد من المستشارين أعضاء المجلس الخاص ولفيف من أعضاء إدارة التعاون الدولي، بقصر الأميرة فوقية بالدقي.

ويتضمن البروتوكول تقديم الخدمات والأنشطة الأكاديمية، والبرامج التدريبية والبحثية، إلى جانب عقد الندوات والمؤتمرات لصالح قضاة وقاضيات مجلس الدولة وأقاربهم من الدرجة الأولى.

وأكد رئيس مجلس الدولة ، حرص المجلس على تعزيز التعاون مع الجامعات المختلفة، وبخاصة الجامعات الأوروبية في مصر، لتقديم برامج الدراسات العليا المهنية والعلمية والتربوية، مشددًا على أهمية التدريب في مواكبة خطة الدولة المصرية لبناء الإنسان وتنمية المهارات وبناء القدرات، بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة وتطوير منظومة العمل القضائي.

وأعرب المستشار أسامة شلبي ، عن شكره لرئيس مجلس أمناء الجامعات الأوروبية في مصر، متمنيًا استمرار التعاون المشترك بما يحقق مزيدًا من التقدم والارتقاء للوطن.

