خالد أبو بكر: تصرفات حسام حسن كانت محور اهتمام الجماهير قبل كأس الأمم الأفريقية

قال الإعلامي خالد أبو بكر، إنّ موضوع الكفاءة والوطنية يمثلان معيارين مختلفين يجب التفريق بينهما بدقة، مشيرًا إلى أن وجود الوطنية دون كفاءة يمثل مشكلة، وكذلك الحال إذا كانت التصرفات المبنية على الوطنية لا تستند إلى مستوى مهني أو عملي كافٍ.

وأكد أبو بكر أن الكفاءة تتعلق بالنجاح في العمل وفق معايير محددة لا ترتبط بالوطنية فقط، بينما الوطنية تتعلق بالانتماء والولاء للوطن.

وأضاف أبو بكر، خلال تقديمه برنامج آخر النهار، عبر قناة النهار، أنّ هذه الفكرة كانت حاضرة بوضوح خلال متابعة أداء المنتخب الوطني المصري، لا سيما في الفترة التي سبقت كأس الأمم الأفريقية.

وأشار، إلى أن التركيز كان منصبًا على تصرفات المدرب حسام حسن وعقلية القيادة والتدريب، وليس فقط على الخطط التكتيكية أو أسلوب اللعب.

وأوضح أن الكثير من الجماهير والمراقبين كانوا يركزون على تصرفات المدرب وفريقه، وكيف تؤثر على المنتخب، باعتبار أن هذه التصرفات جزء لا يتجزأ من تقييم الكفاءة.

ولفت خالد أبو بكر، إلى أن بعض المراقبين دخلوا البطولة بآراء مسبقة عن حسام حسن، وكان لديهم تحفظات على بعض قراراته وسلوكه، رغم الاتفاق التام على وطنية المدرب والتزامه بالمنتخب الوطني.

وذكر، أن هذه الملاحظات لم تتعلق بالجانب الفني والتدريبي فقط، وإنما شملت أيضًا جوانب السلوك والتفاعل، ما جعل من تقييم الأداء عملية شاملة تشمل الكفاءة والسلوك معًا، وليس الوطنية فقط.



