قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يجري مباحثات مع ترامب على هامش منتدى دافوس
العاصفة هاري تضرب 6 دول عربية بعد تونس.. هل مصر في دائرة الخطر؟
الجيش الإسرائيلي يرفع حالة الاستنفار تحسبا لهجوم أمريكي وشيك على إيران
خبط راسها في الحيط.. أب ينهي حياة ابنته في إهناسيا ببني سويف
محمود حجازي يرد على اتهامات الاعتداء: إشاعة ومحضر كيدي لمنع سفر الطفل.. خاص
لتجنب الظلم وتشويه التاريخ.. خالد أبو بكر: تقييم أحداث 25 يناير يجب أن يتم بدقة «ساعة بساعة» |فيديو
غزة وسد النهضة ولبنان.. ماذا دار بين الرئيس السيسي وترامب في دافوس؟
تصريح للرئيس السيسي تصدر الإعلام الأمريكي.. وترامب يصفه بـ القائد العظيم| تفاصيل
صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام مارسيليا في دوري أبطال أوروبا
أستاذ أزهري يوضح كيفية التعامل مع الأبناء عند اكتشاف الإلحاد
نهال طايل عن جريمة المنوفية: ليه نستخدم الأطفال في تصفية الحسابات؟!
في أول ظهور لأسرة ضحايا جريمة المنوفية.. برنامج تفاصيل يستعرض كواليس الجريمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خالد أبو بكر: تصرفات حسام حسن كانت محور اهتمام الجماهير قبل كأس الأمم الأفريقية

حسام حسن
حسام حسن
محمود محسن

قال الإعلامي خالد أبو بكر، إنّ موضوع الكفاءة والوطنية يمثلان معيارين مختلفين يجب التفريق بينهما بدقة، مشيرًا إلى أن وجود الوطنية دون كفاءة يمثل مشكلة، وكذلك الحال إذا كانت التصرفات المبنية على الوطنية لا تستند إلى مستوى مهني أو عملي كافٍ.

وأكد أبو بكر أن الكفاءة تتعلق بالنجاح في العمل وفق معايير محددة لا ترتبط بالوطنية فقط، بينما الوطنية تتعلق بالانتماء والولاء للوطن.

وأضاف أبو بكر، خلال تقديمه برنامج آخر النهار، عبر قناة النهار، أنّ هذه الفكرة كانت حاضرة بوضوح خلال متابعة أداء المنتخب الوطني المصري، لا سيما في الفترة التي سبقت كأس الأمم الأفريقية.

وأشار، إلى أن التركيز كان منصبًا على تصرفات المدرب حسام حسن وعقلية القيادة والتدريب، وليس فقط على الخطط التكتيكية أو أسلوب اللعب.

وأوضح أن الكثير من الجماهير والمراقبين كانوا يركزون على تصرفات المدرب وفريقه، وكيف تؤثر على المنتخب، باعتبار أن هذه التصرفات جزء لا يتجزأ من تقييم الكفاءة.

ولفت خالد أبو بكر، إلى أن بعض المراقبين دخلوا البطولة بآراء مسبقة عن حسام حسن، وكان لديهم تحفظات على بعض قراراته وسلوكه، رغم الاتفاق التام على وطنية المدرب والتزامه بالمنتخب الوطني.

وذكر، أن هذه الملاحظات لم تتعلق بالجانب الفني والتدريبي فقط، وإنما شملت أيضًا جوانب السلوك والتفاعل، ما جعل من تقييم الأداء عملية شاملة تشمل الكفاءة والسلوك معًا، وليس الوطنية فقط.


 

خالد أبو بكر الكفاءة الوطنية الوطني حسام حسن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط بوابة التعليم الأساسي 2026

رابط بوابة التعليم الأساسي 2026 ونتيجة صفوف النقل بالرقم القومي ..درجاتك هنا

النائبة مها عبد الناصر

النواب يستدعي الحكومة في أول جلساته لمناقشة إلغاء الإعفاء لهواتف المصريين بالخارج

نتيجة أولى ثانوي 2026

نتيجة أولى ثانوي 2026 .. المدارس تعلن ظهورها

حالة الطقس في مصر

الأرصاد تحذر: رياح محملة بالأتربة قادمة باتجاه القاهرة الكبرى والسواحل

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 16 قرارا جديدا اليوم.. اعرف التفاصيل

ياسمين عبد العزيز

كل ده عشان إعلان المسلسل نزل .. ياسمين عبد العزيز ترد بغضب على حملات الهجوم ضدها

الذهب يشتعل عالميًا ومحليًا.. عيار 21 يسجل أعلى سعر في تاريخه

الذهب يشتعل عالميًا ومحليًا.. عيار 21 يسجل أعلى سعر في تاريخه

شوبير

شوبير يكشف كواليس رحيل أشرف داري عن الأهلي

ترشيحاتنا

نيوكاسل

تشكيل نيوكاسل أمام أيندهوفن في دوري أبطال أوروبا

عمرو الجزار

جلسة تصوير عمرو الجزار بقميص النادي الأهلي.. شاهد

ممدوح عيد

ممدوح عيد رئسياً لبعثة بيراميدز في المغرب

بالصور

بتكلفة 2 مليون جنيه.. افتتاح قسم العناية المركزة للأطفال الجديد بمستشفى أبو كبير

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يتابع الموقف التنفيذي لإزالة التعديات ضمن أعمال الموجة الـ28

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

ميرنا جميل بملابس صيفية جريئة من ماليزيا

ميرنا جميل بملابس صيفية جريئة من ماليزيا
ميرنا جميل بملابس صيفية جريئة من ماليزيا
ميرنا جميل بملابس صيفية جريئة من ماليزيا

بجانب البانيو..هدى المفتى تثير الجدل بإطلالتها على السوشيال ميديا

بجانب البانيو..هدى المفتى تثير الجدل بإطلالتها على السوشيال ميديا
بجانب البانيو..هدى المفتى تثير الجدل بإطلالتها على السوشيال ميديا
بجانب البانيو..هدى المفتى تثير الجدل بإطلالتها على السوشيال ميديا

فيديو

أم تدعي علي نجلها

إهانة وزواج وخلافات عائلية.. دعاء أم علي على نجلها أمام الكعبة يشعل جدلًا واسعًا

تفقد رئيس الأركان لمنتجات معرض ديمدكس 2026

رئيس الأركان يعود إلى مصر عقب مشاركته فى فعاليات معرض الدوحة للدفاع البحرى ديمدكس 2026.. صور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد