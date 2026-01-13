خالد أبو بكر: على النواب الوفاء بوعودهم الانتخابية

قال المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، إنّ البرلمان المصري الجديد يشهد تنوعًا كبيرًا بين الأعضاء المعينين، الذين يبلغ عددهم 28 عضوًا بينهم 14 رجلاً و14 سيدة.

أوضح أن المعينين يشملون شخصيات بارزة مثل المستشار هشام بدوي، والسفير سامح حسن شكري وزير الخارجية السابق، الوزير أشرف الشيحي وزير التعليم العالي الأسبق، والدكتور صلاح الدين فوزي أستاذ القانون الدستوري، بالإضافة إلى عمرو مصطفى حسين ورداني أمين الفتوى، وعادل فهيم محمد عزب رئيس مجلس الدولة السابق، والدكتور خالد عبد الرحمن أستاذ القانون بجامعة جنوب الوادي، و"يارا عفت" مدرس مساعد بالجامعة الأمريكية.

وأضاف أبو بكر، مقدم برنامج آخر النهار، عبر قناة النهار، أنّ المعينين يتمتعون بالحرية التامة في الرأي، دون أي قيود حزبية، مع الاحتفاظ بدور رقابي مستقل على أعمال المجلس، مؤكدًا أن وجود شخصيات مثل الوزير سامح شكري يضيف بعدًا مهمًا للبرلمان في المجال الخارجي، ويعكس حرص الدولة على إشراك كفاءات مستقلة تعزز من الأداء البرلماني.

وتناول خالد أبو بكر أيضًا انعقاد جلسة حلف اليمين في العاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدًا أن العاصمة أصبحت جزءًا من القاهرة الكبرى إداريًا وفقًا للدستور، ما يجعل انعقاد البرلمان هناك قانونيًا.

وأوضح أن المجلس أمامه طموحات كبيرة تتعلق بالاستماع إلى جميع الأصوات، بما في ذلك الأقلية، مع تمكين الأغلبية من أدوات الرقابة اللازمة، مشددًا على ضرورة متابعة النواب لملفاتهم والوفاء بوعودهم الانتخابية، مؤكدًا أن الإعلام سيواصل رصد أدائهم وقياس التزامهم تجاه المواطنين.