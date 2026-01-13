منال عوض تهنئ المستشار هشام بدوي بانتخابه رئيساً لمجلس النواب

تقدّمت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، بخالص التهنئة إلى المستشار هشام بدوي بمناسبة انتخابه رئيسًا لمجلس النواب في الجلسة الافتتاحية التي عقدت بمقر المجلس بالعاصمة الجديدة .

وأعربت وزيرة التنمية المحلية عن خالص تمنيتها لسيادته بدوام التوفيق والسداد في قيادة هذه المؤسسة الوطنية العريقة، استنادًا إلى خبراته ومسيرته القانونية والوطنية الكبيرة.

كما تقدمت الدكتورة منال عوض ، بخالص التهنئة إلى الدكتور عاصم الجزار والدكتور محمد الوحش بمناسبة اختيارهما وكيلين لمجلس النواب، متمنية لهما كل التوفيق والنجاح في أداء مهامهما البرلمانية ، لافتة إلى أن مجلس النواب يمثل ركيزة أساسية في الحياة السياسية والتشريعية المصرية وشريكا أساسياً في دعم جهود الدولة التنموية.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية، حرص الوزارة على مواصلة التعاون الوثيق مع مجلس النواب بتشكيله الجديد وجميع اللجان النوعية بالمجلس ، مشيرة إلى أهمية التعاون والتكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية من أجل صالح الوطن والمواطنين من مختلف محافظات الجمهورية.