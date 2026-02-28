قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزارة الكهرباء: الشبكة القومية آمنة ومستقرة
الهلال الأحمر المصري: غرفة العمليات في انعقاد دائم لمتابعة أوضاع المصريين بالخارج
بعد ضربات إيران.. توقعات بارتفاع الذهب واضطراب النفط وتحركات مرتقبة للدولار
مشهد مؤثر للطفل أسامة.. تنازل عن جائزة قيمة العمرة بمسابقة نورانيات قرآنية لوالدته
متحدث البترول: المخزونات الاستراتيجية آمنة.. ولدينا خطط متعددة لمواجهة أي تداعيات إقليمية
إيران: أمريكا وإسرائيل تشنان عدوان حرب ضد القانون الدولي
موعد أذان الفجر الأحد 11 رمضان .. اعرف عدد ساعات الصيام
حرائق في برج العرب بالإمارات .. وإعلان من وزارة دفاع الدولة | فيديو
3 في حالة خطيرة| هيئة الطوارئ الإسرائيلية: 21 مصابا حصيلة اليوم الأول للحرب مع إيران
أسامة حسني: الحكم ظلم الأهلي وعلامات استفهام كبيرة على الفار
ترامب يعلن مقتل خامنئي.. ويؤكد: القصف مستمر لتحقيق السلام في الشرق الأوسط
حرائق في تل أبيب بعد سقوط صواريخ إيرانية .. وإصابات بينها حالة خطيرة| صور
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
فن وثقافة

مسلسل مناعة الحلقة 11 .. تهديد هند صبري.. ومواجهة خالد سليم

هند صبري - مسلسل مناعة
هند صبري - مسلسل مناعة

تتصاعد الأحداث في الحلقة الحادية عشرة من مسلسل "منّاعة"، بمواجهة تحبس الأنفاس بين هند صبري (غرام) وخالد سليم (هشام)، حين باغتها بنبرة هادئة تحمل برود الصياد وسألها: "مش انتي منّاعة برده؟".

 لم تكن تلك الكلمات مجرد تساؤل عابر، بل كانت بمثابة رفع للستار عن الهوية السرية التي ظنت "غرام" أنها نجحت في إخفائها، وإعلاناً رسمياً لبدء مطاردة مكشوفة وجهاً لوجه.

هذا الصدام المباشر جاء كذروة لمنعطف درامي مثير، بعدما قررت "غرام" الانتقال من الدفاع إلى الهجوم الشرس في تصعيد غير مسبوق ضد خصومها، رداً على المؤامرة التي أدخلت شقيقها "منعم" في غيبوبة إثر حادث مدبّر. وبدافع الانتقام، نفذت "غرام" عملية جريئة بدأت بخطف "فرج"، الذراع اليمنى لـ "رشاد" (رياض الخولي)، وانتزعت منه أسرار مخازن البضاعة قبل أن تسدد ضربة موجعة بسرقتها بالكامل؛ ظناً منها أنها أحكمت سيطرتها على اللعبة، بينما كان "هشام" يراقب تحركاتها وينسج خيوطه في صمت بانتظار اللحظة المناسبة.

واجهت هند صبري تلك اللحظة بصلابة امرأة اعتادت اللعب في الظل، لكنها أدركت بوضوح أن الضوء بدأ يقترب من أسرارها المظلمة. وبهذا الصدام، ينتقل المسلسل إلى مرحلة أكثر خطورة، حيث تلاشت الخطوط الفاصلة بين حرب "التجار" في الظل، وبين مواجهة قانونية مباشرة ضد "المعلمة منّاعة".

مسلسل منّاعة

مسلسل "منّاعة" بطولة هند صبري، خالد سليم، أحمد خالد صالح، وكريم قاسم، مها نصار، وميمي جمال. العمل من تأليف عباس أبو الحسن، سيناريو وحوار عمرو الدالي، وإخراج حسين المنباوي.

مسلسل منّاعة هند صبري خالد سليم أحمد خالد صالح

سعر الذهب

1500 جنيه دفعة واحدة| صعود جنوني في سعر الجنيه الذهب عقب التصعيد الإسرائيلي الإيراني

المهندس كريم بدوى وزير البترول

بسبب الضربات العسكرية على إيران.. إسرائيل تقرر وقف إمدادات الغاز إلى مصر

السفارة الأمريكية

عقب ضرب إيران.. السفارة الأمريكية بالقاهرة تطالب مواطنيها بـ توخي الحذر

مصر للطيران

مصر للطيران تعلن تعليق رحلاتها المتجهة إلى 8 دول بالمنطقة

تموين

كيفية الاستعلام عن منحة التموين 800 جنيه

سعر الجنيه الذهب

زاد 10 آلاف جنيه.. تأثيرات الحرب الإسرائيلية على الجنيه الذهب مساء اليوم28-2-2026

الحرب على إيران

حرب الإقليم الكبرى.. ماذا حدث في إيران

سعر الذهب

بسبب الحرب على إيران.. 425 جنيها ارتفاعا في سعر الذهب مساء اليوم

بالصور

طريقة عمل بلح الشام بدون بيض.. وصفة اقتصادية مقرمشة

طريقة عمل بلح الشام بدون بيض
طريقة عمل بلح الشام بدون بيض
طريقة عمل بلح الشام بدون بيض

مسلسل توابع الحلقة 11 .. ريهام حجاج تخبر ابنتها بطلاقها من محمد علاء

ريهام حجاج
ريهام حجاج
ريهام حجاج

ما الطريقة الصحية والأفضل لطهي السالمون؟.. خبراء يكشفون المفاجأة

لماذا يعتبر السلمون "سوبر فود"؟
لماذا يعتبر السلمون “سوبر فود”؟
لماذا يعتبر السلمون “سوبر فود”؟

وائل جسار يتألق في حفل خيري بالقاهرة وسط حضور نجوم الفن

وائل جسار
وائل جسار
وائل جسار

إيناس الليثي

صدمة للوسط الفني.. رحيل مفاجئ لإيناس الليثي

محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يتفقد منفذ بيع السلع الغذائية بجوار كوبري شرويدة بالزقازيق

