بعد عرض الحلقة العاشرة من «إفراج».. عمرو سعد يشعل السوشيال ميديا

تصدر الفنان عمرو سعد ترند مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك عقب عرض الحلقة العاشرة من مسلسل «إفراج»، والتي شهدت مشهدًا مؤثرًا حاز على تفاعل واسع من الجمهور.

وأشاد رواد السوشيال ميديا بالأداء التمثيلي لعمرو سعد في مشهد وقوفه أمام مقبرة زوجته وبناته، حيث قدّم لحظة إنسانية مليئة بالمشاعر والانكسار، عكست حجم الألم الذي يعيشه ضمن أحداث العمل. ووصف عدد كبير من المتابعين المشهد بـ«العظيم» و«المبكي»، مؤكدين أن الفنان نجح في تجسيد حالة الحزن والفقد بإحساس صادق وصل إلى الجمهور بقوة.

وتداول المستخدمون لقطات من المشهد عبر مختلف المنصات، مرفقة بتعليقات تشيد بقدرات عمرو سعد الفنية، معتبرين أن الحلقة العاشرة تُعد من أبرز حلقات المسلسل حتى الآن من حيث الأداء الدرامي والتأثير العاطفي.

يُعرض مسلسل «إفراج» على قناة mbc مصر يوميا في تمام الساعة السابعة مساء، ويشارك في بطولته إلى جانب النجم عمرو سعد، عدد كبير من الفنانين،