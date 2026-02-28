قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طقس الأحد.. أمطار تضرب القاهرة والمحافظات وصقيع يهدد مزروعات سيناء
العراق.. إسقاط مسيرتين حاولتا استهداف موقع عسكري بقاعدة عسكرية في ذي قار
1 - 1.. الأهلي يسقط في فخ التعادل أمام زد بالدوري
على الهواء .. أحمد موسى يسلم جوائز برنامج نورانيات قرآنية لأول 10 فائزين برحلات عمرة
محافظ أسوان يشهد احتفال الأوقاف بذكرى انتصارات العاشر من رمضان بمسجد الطابية.. شاهد
فرنسا من مجلس الأمن: إيران مطالَبة بالالتزام.. ومستعدون لحماية دول المنطقة
محمد كمال: أيام صعبة في المنطقة.. وإغلاق هرمز قد يشعل أسعار النفط عالميا
جوتيريش يحذر: اتساع العمل العسكري يهدد المنطقة.. والعالم بحاجة لوقف فوري لإطلاق النار
أحمد زاهر:اللهم احم أهلنا في الخليج وانصرهم يارب
الهلال الأحمر الإيراني: 200 قتيل و700 جريح في هجمات إسرائيل
لجأت إلى الأجواء المصرية .. هروب جماعي للطائرات من أجواء القصف بالمنطقة
1-1.. تريزيجيه يدرك التعادل للأهلي في مرمى زد بالدوري
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
فن وثقافة

بعد عرض الحلقة العاشرة من «إفراج».. عمرو سعد يشعل السوشيال ميديا

عمرو سعد
عمرو سعد
تقى الجيزاوي

تصدر الفنان عمرو سعد ترند مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك عقب عرض الحلقة العاشرة من مسلسل «إفراج»، والتي شهدت مشهدًا مؤثرًا حاز على تفاعل واسع من الجمهور.

وأشاد رواد السوشيال ميديا بالأداء التمثيلي لعمرو سعد في مشهد وقوفه أمام مقبرة زوجته وبناته، حيث قدّم لحظة إنسانية مليئة بالمشاعر والانكسار، عكست حجم الألم الذي يعيشه ضمن أحداث العمل. ووصف عدد كبير من المتابعين المشهد بـ«العظيم» و«المبكي»، مؤكدين أن الفنان نجح في تجسيد حالة الحزن والفقد بإحساس صادق وصل إلى الجمهور بقوة.

وتداول المستخدمون لقطات من المشهد عبر مختلف المنصات، مرفقة بتعليقات تشيد بقدرات عمرو سعد الفنية، معتبرين أن الحلقة العاشرة تُعد من أبرز حلقات المسلسل حتى الآن من حيث الأداء الدرامي والتأثير العاطفي.

يُعرض مسلسل «إفراج» على قناة mbc مصر يوميا في تمام الساعة السابعة مساء، ويشارك في بطولته إلى جانب النجم عمرو سعد، عدد كبير من الفنانين،

