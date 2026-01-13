وزير قطاع الأعمال العام يهنئ المستشار هشام بدوي بانتخابه رئيسا لمجلس النواب

تقدّم المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، بخالص التهنئة إلى المستشار هشام بدوي بمناسبة انتخابه رئيسًا لمجلس النواب، وذلك في افتتاح أعمال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث، متمنيًا له دوام التوفيق والسداد في قيادة هذه المؤسسة الوطنية العريقة، استنادًا إلى خبراته الواسعة ومسيرته المهنية والقضائية المُضيئة.

كما هنأ الوزير، الدكتور عاصم الجزار والدكتور محمد الوحش بمناسبة اختيارهما وكيلين لمجلس النواب، متمنيا لهما التوفيق في أداء مهامهما البرلمانية، مشيرا إلى أن مجلس النواب يمثل ركيزة أساسية في الحياة السياسية والتشريعية وشريكا أصيلا في دعم جهود الدولة للتنمية الشاملة والمستدامة.

تعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية

وأكد المهندس محمد شيمي حرص وزارة قطاع الأعمال العام على مواصلة التعاون الوثيق مع مجلس النواب بتشكيله الجديد، وأهمية التعاون والتكامل البنّاء بين السلطتين التنفيذية والتشريعية من أجل صالح الوطن والمواطن.