ننشر السيرة الذاتية لرئيس مجلس النواب هشام بدوي بعد فوزه

ينشر موقع صدى البلد السيرة الذاتية للمستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، والرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، والذي يمتلك مسيرة مهنية وقضائية ممتدة على مدار أكثر من أربعة عقود، جمع خلالها بين العمل القضائي والرقابي محليًا ودوليًا.

البيانات الشخصية

الاسم: المستشار هشام بدوي

تاريخ الميلاد: 11 أبريل 1958

محل الميلاد: القاهرة

الجنسية: مصري

المؤهل العلمي: ليسانس حقوق – جامعة القاهرة – 1980

المسار القضائي والمهني

بدأ المستشار هشام بدوي مسيرته القضائية عام 1981 بتعيينه وكيلاً للنائب العام، وتدرج في مناصب النيابة العامة حتى شغل منصب رئيس نيابة أمن الدولة العليا.

وفي عام 2000 عُين محاميًا عامًا، ثم محاميًا عامًا أول لنيابة أمن الدولة العليا، واستمر في هذا المنصب حتى عام 2012.

وفي عام 2012 تولى رئاسة بمحكمة استئناف القاهرة حتى عام 2015، ثم عُين مساعدًا لوزير العدل لمكافحة الفساد، قبل أن يتم تعيينه نائبًا لرئيس الجهاز المركزي للمحاسبات في العام نفسه.

وفي عام 2016 صدر قرار بتعيينه رئيسًا للجهاز المركزي للمحاسبات بدرجة وزير، وهو المنصب الذي شغله لمدتين دستوريتين متتاليتين انتهتا في عام 2024.

العمل على المستوى الدولي

شارك المستشار هشام بدوي في العديد من المؤتمرات والمنتديات الدولية المعنية بمكافحة الفساد والإرهاب وغسل الأموال، ومثل مصر في محافل دولية عدة خلال مسيرته القضائية والرقابية.

وعلى مستوى المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الإنتوساي)، شغل منصب النائب الأول لرئيس المنظمة اعتبارًا من نوفمبر 2022 حتى أغسطس 2024، كما ترأس مجموعة عمل الإنتوساي لمكافحة الفساد وغسل الأموال حتى عام 2024.

أما على مستوى المنظمة الأفريقية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الأفروساي)، فقد تولى رئاستها حتى أكتوبر 2017، ثم شغل منصب النائب الثاني لرئيس المجلس التنفيذي حتى يوليو 2021، إلى جانب توليه الرئاسة الفخرية الثانية للمنظمة منذ عام 2017 وحتى أغسطس 2024، وعضوية المجلس التنفيذي حتى عام 2024.

كما ترأس مجلس المراجعين الخارجيين لمنظمة الكوميسا عام 2019، ومجلس مراجعي الاتحاد الأفريقي للعامين الماليين 2023/2024، وهيئة تحرير المجلة الأفريقية للمراجعة الشاملة.

مناصب دولية أخرى

مراجع عام خارجي لمنظمة السياحة العالمية للعامين 2023/2024

مراجع عام خارجي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية حتى أغسطس 2024

مهام وطنية ودولية

شغل عضوية عدد من اللجان الوطنية المعنية بمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، من بينها لجنة التعاون الدولي بوزارة العدل، واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة غسل الأموال، واللجنة الوزارية لتعزيز النزاهة والشفافية.

كما شارك في إعداد وتعديل عدد من التشريعات، من بينها قانون العقوبات وقانون مكافحة الإرهاب، وأدار بنجاح ملف ترشيح مصر لاستضافة المؤتمر العام للإنتوساي 2025، والذي حظي بموافقة المنظمة والمجتمع الدولي.

ومثل مصر في اجتماعات قمة الأجهزة العليا للرقابة المالية لمجموعة العشرين ومجموعة «بريكس» منذ انضمام مصر إليهما.

الأنشطة الأكاديمية

عمل المستشار هشام بدوي محاضرًا في مجالات مكافحة الفساد وجرائم الأموال العامة والحوكمة والرقابة المالية، بعدد من الجهات العلمية والتدريبية، من بينها:

المركز القومي للدراسات القضائية

المركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية

هيئة الرقابة الإدارية

أكاديمية الشرطة

الأكاديمية الوطنية للتدريب