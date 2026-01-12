المستشار عصام فريد يهنئ المستشار هشام بدوي بتوليه رئاسة مجلس النواب

بعث المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ، برقية تهنئة إلى المستشار هشام بدوي، بمناسبة انتخابه رئيسًا لمجلس النواب، أعرب خلالها عن خالص تهانيه وتمنياته بالتوفيق في أداء مهامه الوطنية.

وأكد رئيس مجلس الشيوخ، في برقيته، ثقته في قدرة المستشار هشام بدوي على قيادة مجلس النواب خلال المرحلة المقبلة بما يعزز العمل البرلماني ويدعم المسار الديمقراطي، مشيدًا بأهمية استمرار التعاون والتكامل البنّاء بين مجلسي النواب والشيوخ لخدمة المصلحة العليا للوطن.

وأشار المستشار عصام فريد إلى أن المرحلة القادمة تتطلب مزيدًا من التنسيق المؤسسي بين غرفتي البرلمان، بما يسهم في ترسيخ دولة القانون والمؤسسات، وذلك في ظل القيادة الرشيدة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

واختتم رئيس مجلس الشيوخ برقيته بتأكيد بالغ الاحترام والتقدير لرئيس مجلس النواب، متمنيًا له دوام التوفيق والسداد في أداء مسؤولياته الدستورية.