رئيسا مجلس الشيوخ والنواب الأسترالي يناقشان سبل التعاون وتبادل الخبرات

استقبل المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ، اليوم بمقر المجلس، ميلتون ديك، رئيس مجلس النواب الأسترالي، والوفد المرافق له، وذلك في إطار تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين.

ورحب رئيس مجلس الشيوخ بالضيف الأسترالي، مؤكدا عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين مصر وأستراليا، وحرص الجانبين على دفع التعاون المشترك، لا سيما على المستوى البرلماني، بما يسهم في دعم العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، مشيدًا بالعلاقات الدبلوماسية التي تمتد لأكثر من 75 عامًا.

كما رحب المستشار عصام فريد باعتراف أستراليا بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، وحق الشعب الفلسطيني في الحصول على حقوقه المشروعة، داعيا الشركات الأسترالية إلى المشاركة في جهود إعادة إعمار قطاع غزة.

وقدم رئيس مجلس الشيوخ التعازي لرئيس البرلمان الأسترالي وللشعب الأسترالي في ضحايا الحادث الإرهابي الذي وقع في مدينة سيدني خلال شهر ديسمبر الماضي، مؤكدا إدانة مصر للإرهاب والتطرف بأشد العبارات.

من جانبه، أعرب رئيس مجلس النواب الأسترالي عن تقديره لحفاوة الاستقبال، مشيدًا بالدور المحوري الذي تقوم به مصر على الصعيدين الإقليمي والدولي، ومؤكدًا أهمية تعزيز قنوات التواصل والتنسيق بين المؤسستين التشريعيتين في البلدين.

كما قدّم التهنئة للمستشار عصام فريد بمناسبة توليه رئاسة مجلس الشيوخ.

وأشاد ميلتون ديك بالنهضة الشاملة التي تشهدها مصر في مختلف المجالات تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، معربًا عن إعجابه بالعاصمة الإدارية الجديدة والمتحف المصري الكبير.

وتناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون البرلماني وتبادل الخبرات التشريعية، إلى جانب مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين.

حضر اللقاء اللواء أحمد العوضي، والمستشار فارس سعد، وكيلا مجلس الشيوخ، والمستشار الدكتور أحمد عبد الغني، الأمين العام للمجلس، والسفيرة هبة زكي، مساعد وزير الخارجية للشؤون البرلمانية.