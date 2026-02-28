قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وافق على التسوية ولجأ للمحامي.. سيف زاهر يوضح أزمة الأهلي مع ريبيرو
بعد تحطم طائرة للجيش .. قرار هام من السلطات في بوليفيا
5 غيابات مؤثرة بـ الأهلي قبل مباراة زد في الدوري المصري
انتخابات نقابة المهندسين.. إعادة بين ربيع وحمودة على مقعد نقيب كفر الشيخ
سوريا .. سماع إطلاق نار بساحة الأمويين ومصدر يكشف التفاصيل
دعاء الليلة العاشرة من رمضان لزيادة الرزق.. ردده صباحا ومساء
سعر عيار 18 اليوم 28-2-2026
قبل قطع الخدمة.. طرق سداد فاتورة التليفون الأرضي مارس 2026
ضياء عبدالخالق يفتح النار: أين اسمي من دعاية مسلسل علي كلاي
مسلسل درش الحلقة 10.. الأمل يعود لوالدة مصطفى شعبان
العراق يحذر من خطورة التصعيد العسكري في المنطقة
فوز مثير لرجال يد الزمالك على سبورتنج في دوري المحترفين
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

موجز اخبار الوادي الجديد.. المحافظ تلتقي المستشار العسكري الجديد للمحافظة وانطلاق انتخابات المهندسين الفرعية

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها:   

محافظ الوادي الجديد تلتقي المستشار العسكري الجديد للمحافظة

التقت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، العميد حسام الدين عطوة المستشار العسكري الجديد للمحافظة، في مستهل توليه مهام منصبه مستشارًا عسكريًا للمحافظة؛ وذلك لبحث أوجه التنسيق والتعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة.

وخلال اللقاء، قدمت المحافظ تهانيها للمستشار العسكري الجديد، متمنيةً له التوفيق والسداد في أداء مهامه، مؤكدةً أهمية الدور الذي يضطلع به مكتب المستشار العسكري و قيادة المنطقة الجنوبية العسكرية في دعم جهود المحافظة، والتنسيق المستمر مع الأجهزة التنفيذية؛ بما يسهم في تعزيز الاستقرار وتحقيق أهداف التنمية الشاملة، وخدمة مصالح المواطنين وتعزيز مسيرة العمل الوطني على أرض المحافظة.

1600 مهندس يدلون بأصواتهم في انتخابات نقابة المهندسين بالوادي الجديد


انطلقت انتخابات نقابة المهندسين الفرعية بالوادي الجديد، اليوم الجمعة، في لجنتين بمقار النقابة في الخارجة والداخلة لإجراء انتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة الفرعية وانتخاب نصف أعضاء مجلس النقابة الفرعية، والتصويت لانتخاب الأعضاء بالشعب الهندسية بالنقابة العامة.


إقبال محدود على انتخابات المهندسين


وأوضح المهندس أحمد عبدالرحيم أبوزيد، أمين عام نقابة المهندسين الفرعية بالوادي الجديد ورئيس اللجنة المشرفة على انتخابات المهندسين بالوادى الجديد، ان الإقبال محدود في الساعات الأولى ويتزايد من انطلقت انتخابات نقابة المهندسين الفرعية بالوادي الجديد، اليوم الجمعة، في لجنتين بمقار النقابة في الخارجة والداخة لإجراء انتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة الفرعية وانتخاب نصف أعضاء مجلس النقابة الفرعية، والتصويت لإنتخاب الأعضاء بالشعب الهندسية بالنقابة العامة.جانب المهندسين أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المهندسين بالوادي الجديد،  وللمشاركة في الانتخابات التى انطلقت الساعة العاشرة صباحا، وتستمر حتى الساعة الخامسة مساء، وسط توفير سبل الراحة لسهولة التصويت في لجنتى الانتخابات بالداخلة والخارجة حيث تجرى الانتخابات تحت إشراف قضائي.
وأوضح  أن انتخابات التجديد النصفي تشمل إنتخاب نصف أعضاء المجلس بواقع 7 أعضاء، بجانب انتخاب الأعضاء بالشعب الهندسية بالنقابة العامة وعددهم 8 أعضاء، بجانب انتخاب نقيب المهندسين بالوادى الجديد، مشيرًا إلى أنه من لهم حق التصويت هم أعضاء النقابة الذين سددوا اشتراكاتهم المستحقة عليهم طبقا للمادة 13 من قانون النقابة، وتضم المحافظة نحو 1600 مهندسا تقريبا، أعضاء الجمعية العمومية مؤكدا أن الجمعة المقبلة 5 مارس سيتم انتخاب النقيب العام وإجراء الإعادة على منصب نقيب الوادي الجديد في حالة إجراء جولة إعادة.

تعرف علي أسعار الخضروات والفاكهة في أسواق الوادي الجديد اليوم الجمعة

تشهد محافظة الوادي الجديد حراكًا اقتصاديًا نشطًا داخل أسواقها المحلية، تزامنًا مع وفرة ملحوظة في المعروض من الخضر والفاكهة والسلع الغذائية، ما انعكس بصورة مباشرة على استقرار الأسعار وانتظام حركة البيع والشراء.

ويأتي ذلك في إطار متابعة مستمرة من الأجهزة التنفيذية لضبط الأسواق وتعزيز سلاسل الإمداد، إلى جانب دعم الإنتاج الزراعي المحلي الذي يمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الواحاتي، وذلك اليوم الجمعة 27 فبراير 2026.

وخلال جولة ميدانية لمتابعة حركة الأسواق، أكد عدد من التجار والمواطنين أن المعروض من الخضر والفاكهة يشهد زيادة واضحة مقارنة بالفترات الماضية، مع استقرار ملحوظ في الأسعار وعدم تسجيل أية زيادات عشوائية، خاصة في ظل تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومنافذ البيع، ومتابعة الالتزام بالإعلان عن الأسعار بشكل رسمي وواضح للمستهلكين.

وجاءت أسعار الفاكهة مستقرة داخل الأسواق، حيث سجلت البطاطا 10 جنيهات للكيلوجرام، والجوافة 30 جنيهًا، والموز 25 جنيهًا، فيما بلغ سعر الكاكا والعنب 50 جنيهًا للكيلوجرام، وسجل الرمان 35 جنيهًا، والكنتالوب 30 جنيهًا، بينما استقر البرتقال واليوسفي عند 25 جنيهًا للكيلوجرام، وبلغ سعر التفاح 60 جنيهًا، وسجلت المانجو 60 جنيهًا للكيلوجرام.

أما أسعار الخضر فقد حافظت على توازنها، حيث سجلت الطماطم 10 جنيهات للكيلوجرام، والبطاطس 10 جنيهات، والفلفل الرومي 25 جنيهًا، والفلفل الشطة 20 جنيهًا، والباذنجان 20 جنيهًا، والباذنجان الأبيض 15 جنيهًا، والبسلة 30 جنيهًا، والجزر 25 جنيهًا، والبصل الأحمر والأبيض 15 جنيهًا للكيلوجرام، بينما بلغ سعر الخيار 25 جنيهًا.

ويعكس هذا المشهد الإيجابي ثمار التوسع في الرقعة الزراعية بالمناطق الواحاتية، وتطبيق نظم الري الحديث، فضلًا عن توفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة للمزارعين، ما ساهم في رفع معدلات الإنتاج وتحقيق وفرة مستدامة بالأسواق المحلية، كما لعبت المنافذ الثابتة والمتحركة دورًا مهمًا في تعزيز التوازن السعري والوصول إلى القرى والمناطق البعيدة.

وتؤكد المحافظة استمرار خططها لدعم القطاع الزراعي وتطوير منظومة التسويق الداخلي، بما يحافظ على استقرار الأسعار ويعزز الأمن الغذائي، مستفيدة من المقومات الطبيعية الفريدة التي تتمتع بها، بما يرسخ مكانتها كواحة إنتاج زراعي وفير يخدم أبناءها بمختلف المراكز والقرى.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد محافظ الوادي الجديد

مرور الشرقية
طريقة عمل فطير الطاسة المشلتت
فوائد شرش الزبادي
هل يحمي الأسبرين من سرطان القولون؟
