سوريا .. سماع إطلاق نار بساحة الأمويين ومصدر يكشف التفاصيل

كشف مصدر أمني سوري حقيقة إطلاق النار الذي جرى قرب ساحة الأمويين في العاصمة السورية دمشق، بأنه كان من قبل الأجهزة الأمنية على سيارة مشبوهة رفضت التوقف.

وذكر المصدر -بحسب صحيفة الوطن السورية - أنه تجري متابعة السيارة للكشف عن هويتها.

كما نفى المصدر صحة ما يُتداول عن استهداف شخصيات بارزة في الدولة، لافتا إلى أن إطلاق الرصاص في محيط ساحة الأمويين يقتصر على التعامل مع سيارة مشبوهة لم تمتثل لأوامر التوقف، دون أي دلالات أخرى.

وبيّن أن قوى الأمن الداخلي تمارس عملها الطبيعي في ضمان سلامة المواطنين عبر الدوريات والنقاط الأمنية في دمشق وسائر المناطق التي تبسط الدولة عليها سيطرتها.

وأشار المصدر إلى أن بعض وسائل الإعلام حاولت ترويج الحادثة على أنها محاولة لاغتيال شخصيات كبيرة في الدولة.

وفي نهاية تصريحه ؛ شدد المصدر على أن هذه الشائعات تندرج ضمن محاولات ضرب الاستقرار في سوريا، ولا سيما في العاصمة دمشق.