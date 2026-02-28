المجلس الأوروبي يدعو باكستان وأفغانستان إلى الحوار المباشر



دعا المجلس الأوروبي الجانبين الباكستاني والأفغاني إلى خفض التصعيد فورا ووقف الأعمال العدائية ، مؤكدا أن الأراضي الأفغانية لا يجب أن تستخدم لتهديد أو مهاجمة دول أخرى.

وقال المجلس الأوروبي في بيان له : ندعو الجانبين الأفغاني والباكستاني إلى الانخراط في حوار مباشر.

وقصفت إسلام آباد الجمعة كابول ومدنا أفغانية كبرى معلنة “الحرب المفتوحة” على سلطات طالبان ردا على هجوم أفغاني عبر الحدود.



ومنذ سيطرة حركة طالبان مجددا على السلطة في كابول في أغسطس 2021 بدأت مواجهات متقطعة بين البلدين.

ومن جانبها ؛ أعلنت الولايات المتحدة الجمعة دعمها لباكستان وكتبت وكيلة وزارة الخارجية للشؤون السياسية أليسون هوكر على إكس عقب محادثات مع مسؤول باكستاني “نواصل متابعة الوضع عن كثب وأعربنا عن دعمنا لحق باكستان في الدفاع عن نفسها في مواجهة هجمات طالبان”.

فيما إتهمت إسلام آباد كابول بإيواء جماعات مسلحة تنفذ هجمات في باكستان انطلاقا من أفغانستان، وهو ما تنفيه حكومة طالبان.

وتصاعدت المواجهات أخيرا مع إغلاق المعابر الحدودية منذ المعارك التي اندلعت في أكتوبر وأسفرت عن أكثر من 70 قتيلا من الجانبين.

وقصفت باكستان مواقع أفغانية عدة من ضمنها العاصمة كابول ومدينة قندهار وولاية باكتيا الحدودية في شرق البلاد، في ما اعتبره وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي “ردا مناسبا” على الهجوم الأفغاني الخميس.

وكتب وزير الدفاع الباكستاني خواجة آصف على إكس “لقد نفد صبرنا. الآن أصبحت حربا مفتوحة بيننا وبينكم”.

