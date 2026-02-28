قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

مسلسل «درش» يواصل اكتساح السوشيال ميديا بعد عرض الحلقة العاشرة

مصطفى شعبان
مصطفى شعبان

واصل مسلسل «درش» فرض سيطرته على منصات السوشيال ميديا بعد عرض الحلقة العاشرة، حيث تصدر هاشتاج درش قائمة الأكثر تداولًا على منصتي إكس وفيسبوك، واحتل قائمة الكلمات الأعلى بحثًا على جوجل، في تأكيد جديد على اتساع قاعدة جماهيره والزخم الكبير الذي يحظى به منذ انطلاقه.

الحلقة العاشرة من مسلسل درش

شهدت الحلقة العاشرة مجموعة من الأحداث المثيرة، حيث عادت روح الأمل لوالدة مصطفى شعبان (جورج) بعد مشاهدة فيديو له أثناء خلافه مع حنضل في سوق العطارة. كما تخلى أحمد فؤاد سليم (المعلم سنوسي) عن شراكته مع نضال الشافعي ومحمد علي رزق (كرم وهلال) بعد انتقام حنضل.

وفي سياق آخر، تعرضت سارة نور للضرب على يد والدتها (تجسدها عايدة رياض) بعد اكتشاف علاقتها بمحمد مهران، وانتشار قصة حبهما في سوق العطارة، مما تسبب في تدهور سمعتها.

تفاعل الجمهور مع الحلقة كان واسعًا، مشيدين بالأداء المتقن لـ مصطفى شعبان وبالحبكة المحكمة وتسارع وتيرة الأحداث، مؤكدين قدرة المسلسل على تقديم محتوى درامي متجدد ومثير يشد المشاهدين.

المسلسل من تأليف محمود حجاج، إخراج أحمد خالد أمين، إنتاج سينرجي، ويُعرض حصريًا على شبكة «أون» الساعة 8:30 مساءً.

مسلسل «درش» السوشيال ميديا الحلقة العاشرة من مسلسل درش درش سينرجي

