مسلسل درش الحلقة 10.. الأمل يعود لوالدة مصطفى شعبان

عرضت قناة On الفضائية، الحلقة العاشرة من مسلسل درش للفنان مصطفى شعبان، ضمن الموسم الدرامي الرمضاني.

وشهدت الحلقة العاشرة لمسلسل درش، مجموعة من الأحداث المثيرة، حيث عادت روح الأمل لوالدة مصطفى شعبان (جورج)؛ بعد مشاهدة فيديو له أثناء خلافه مع حنضل في سوق العطارة.

كما تخلى أحمد فؤاد سليم (المعلم سنوسي) عن شراكته مع نضال الشافعي ومحمد علي رزق (كرم وهلال) بعد انتقام حنضل.

وفي سياق آخر، تعرضت سارة نور للضرب على يد والدتها (تجسدها عايدة رياض)؛ بعد اكتشاف علاقتها بمحمد مهران، وانتشار قصة حبهما في سوق العطارة، مما تسبب في تدهور سمعتها.

مواعيد عرض مسلسل درش

يعرض مسلسل درش، عبر قناة on الفضائية، في تمام الساعة 11:00 مساء، والإعادة 6:30 صباحا؛ كما يعرض عبر قناة on دراما الساعة 8:30 مساء، والإعادة 5:15 صباحا، 9:00 صباحا، 1:00 ظهرا.

برومو مسلسل درش

طرحت منصة watch it برومو مسلسل درش للفنان مصطفى شعبان المنتظر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل.

وخلال البرومو، ظهر مصطفى شعبان صاحب محل محل عطارة يحمل اسم «درش» ثم يتم عرض مشاهد خاطفة ومشوقة من الأحداث، ويتساءل مصطفى شعبان عن أصل شخصيته الحقيقية، قائلا: «هو أنا درش ولا جورج ولا عماد ولا مين بالظبط؟».

مسلسل درش

يُعرض مسلسل "درش" من تأليف محمود حجاج، إخراج أحمد خالد أمين، إنتاج شركة سينرجي، وعرض حصريًا على شبكة أون، ويضم نخبة من النجوم: مصطفى شعبان، سهر الصايغ، رياض الخولي، سلوى خطاب، جيهان خليل، أحمد فؤاد سليم، محمد علي رزق، هاجر الشرنوبي، عايدة رياض، سارة نور، غادة طلعت، محمد دسوقي، طارق النهري، وضيوف الشرف لقاء الخميسي، داليا مصطفى، وميرهان حسين.