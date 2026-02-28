«بركة رمضان» برعاية مستقبل وطن يواصل اكتساح السوشيال ميديا

واصل هاشتاج بركه رمضان مع مستقبل وطن تصدر منصات التواصل لليوم السابع على التوالي، بالتزامن مع عرض الحلقة السابعة من برنامج «بركة رمضان» مع الفنان سامح حسين على شاشة dmc، وبرعاية حزب مستقبل وطن.

شهدت الحلقة السابعة من برنامج «بركة رمضان» عدداً من الحالات الإنسانية المؤثرة، من بينها الست نانسي التي صبرت 27 سنة وحصلت بفضل مجهود حزب مستقبل وطن على إيجار 5 سنوات وتجهيز منزلها، والست عايدة التي تحققت لها عمرة وجلبت بركة البرنامج السعادة لقلبها، والست سهير التي سدد البرنامج ديونها وجهز لها أجهزتها المنزلية، إضافة إلى بنت الست شادية التي حصلت على 50 ألف جنيه كمكافأة وبركة لوالديها، فضلاً عن تجهيز العرايس ودفع إيجارات وتجهيز منازل المحتاجين في بني سويف بفضل ميزانية البرنامج الكبيرة، في لفتة إنسانية جعلت الخير يدخل كل بيت.

برنامج بركة رمضان

رواد السوشيال أشادوا بالبرنامج، مؤكدين أنه يعكس روح التعاون والإنسانية، ويبرز دور حزب مستقبل وطن في دعم المبادرات المجتمعية التي تضع الإنسان في المقام الأول.

بهذا، يثبت «بركة رمضان» حضوره كأحد أبرز البرامج الإنسانية هذا الموسم، جامعًا بين التأثير المجتمعي والتفاعل الجماهيري.