طارق الدسوقي: جماهير الزمالك الأكثر وفاءً.. والفريق قادر على عبور بيراميدز
مسلسل «درش» يواصل اكتساح السوشيال ميديا بعد عرض الحلقة العاشرة
«بركة رمضان» برعاية مستقبل وطن يواصل اكتساح السوشيال ميديا
الأهلي يطلب حكام أجانب في مواجهاته أمام الزمالك وبيراميدز وسيراميكا
سعر الذهب اليوم السبت 28-2-2026 | كل الأعيرة والجنيه
طيران الاحتلال يلقي عبوات متفجرة على بلدة مركبا جنوبي لبنان
بمستشفى العباسية.. حبس المتهم بدهس مواطنين بسيارة العلم الإسرائيلي
نجوم الفن يواسون مي عمر في عزاء والدها بالشيخ زايد.. صور
المجلس الأوروبي يدعو باكستان وأفغانستان إلى الحوار المباشر
التطبيل مشكلة.. عمرو أديب يوجه رسالة صريحة لصناع دراما رمضان
بوليفيا .. مقتـ ل 15 شخصا وإصابة 30 آخرين في تحطم طائرة عسكرية
تعديل موعد مباراة الزمالك وأوتوهو في ربع نهائي الكونفدرالية
فن وثقافة

«بركة رمضان» برعاية مستقبل وطن يواصل اكتساح السوشيال ميديا

سامح حسين
سامح حسين

واصل هاشتاج بركه رمضان مع مستقبل وطن تصدر منصات التواصل لليوم السابع على التوالي، بالتزامن مع عرض الحلقة السابعة من برنامج «بركة رمضان» مع الفنان سامح حسين على شاشة dmc، وبرعاية حزب مستقبل وطن.

شهدت الحلقة السابعة من برنامج «بركة رمضان» عدداً من الحالات الإنسانية المؤثرة، من بينها الست نانسي التي صبرت 27 سنة وحصلت بفضل مجهود حزب مستقبل وطن على إيجار 5 سنوات وتجهيز منزلها، والست عايدة التي تحققت لها عمرة وجلبت بركة البرنامج السعادة لقلبها، والست سهير التي سدد البرنامج ديونها وجهز لها أجهزتها المنزلية، إضافة إلى بنت الست شادية التي حصلت على 50 ألف جنيه كمكافأة وبركة لوالديها، فضلاً عن تجهيز العرايس ودفع إيجارات وتجهيز منازل المحتاجين في بني سويف بفضل ميزانية البرنامج الكبيرة، في لفتة إنسانية جعلت الخير يدخل كل بيت.

برنامج بركة رمضان 

رواد السوشيال أشادوا بالبرنامج، مؤكدين أنه يعكس روح التعاون والإنسانية، ويبرز دور حزب مستقبل وطن في دعم المبادرات المجتمعية التي تضع الإنسان في المقام الأول.

بهذا، يثبت «بركة رمضان» حضوره كأحد أبرز البرامج الإنسانية هذا الموسم، جامعًا بين التأثير المجتمعي والتفاعل الجماهيري.

بركه رمضان مع مستقبل وطن برنامج «بركة رمضان» الفنان سامح حسين شاشة DMC مستقبل وطن

