قبل قطع الخدمة.. طرق سداد فاتورة التليفون الأرضي مارس 2026

قبل أن يتم قطع الخدمة، أعلنت الشركة المصرية للاتصالات عن فتح باب سداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر مارس 2026 عبر مجموعة من الوسائل المتنوعة، لتسهيل عملية الدفع على المواطنين وضمان استمرار الخدمة دون أي انقطاع أو فرض غرامات مالية.





طرق سداد فاتورة التليفون الأرضي

أكدت الشركة المصرية للاتصالات أن هناك عدة وسائل لدفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر مارس 2026، ما يوفر الوقت والجهد على المواطنين، وتشمل أبرز هذه الوسائل:

- موقع الشركة المصرية للاتصالات، الذي يتيح الدفع أون لاين بشكل مباشر وسريع، لتجنب الذهاب للفروع أو الانتظار في الطوابير.

- تطبيق MY WE، الذي يُعتبر خيارًا مريحًا للمستخدمين الراغبين في سداد الفواتير من الهاتف المحمول مباشرة.

- تطبيق إنستا باي، كخيار إلكتروني آمن وسريع يتيح الدفع بكل سهولة ويسر.

- منافذ البريد المصري، حيث يمكن الدفع نقدًا أو عبر بطاقات الدفع المختلفة، لتلبية احتياجات المشتركين الذين يفضلون الطرق التقليدية.



موعد سداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر مارس 2026

أوضحت الشركة أن فترة سداد الفاتورة تبدأ من يوم 1 مارس 2026 وحتى يوم 20 مارس 2026.

ويُعد الالتزام بهذا الموعد ضروريًا لتجنب أي انقطاع للخدمة أو فرض غرامات مالية على المشتركين المتأخرين عن السداد.

وتتيح هذه الفترة للمواطنين الوقت الكافي لإتمام الدفع بطريقة ميسرة وفقًا لاختيار كل مشترك.

خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

للاطلاع على قيمة الفاتورة قبل الدفع، يمكن للمشتركين اتباع الخطوات التالية:

- الدخول على موقع الشركة المصرية للاتصالات. https://te.eg/sl/Watchit10GBsRamadan

- إدخال رقم التليفون الأرضي الخاص بالمشترك.

اختيار كود المحافظة التابع لها.

- الضغط على إظهار فاتورة التليفون لعرض جميع التفاصيل الخاصة بالفاتورة، بما في ذلك الاستهلاك والمبلغ المستحق.

غرامة تأخير سداد فاتورة التليفون الأرضي

في حالة عدم السداد خلال فترة السماح، تتحول الخدمة إلى استقبال فقط لمدة 7 أيام، وبعد انتهاء هذه المدة يتم قطع الخدمة بالكامل.

وقد تختلف قيمة غرامة التأخير المالية حسب استهلاك العميل وطبيعة العقد المبرم مع الشركة، لذلك ينصح بسداد الفاتورة في الوقت المحدد لتجنب أي مشكلات أو مصاريف إضافية.



وتؤكد الشركة المصرية للاتصالات على ضرورة الالتزام بمواعيد الدفع، مع الاستفادة من الوسائل الإلكترونية الحديثة، لتوفير الوقت والجهد وضمان استمرار الخدمة بسلاسة، خاصة في ظل التوسع في استخدام الخدمات الرقمية التي توفر تجربة مريحة للمشتركين.