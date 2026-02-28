قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

سعر عيار 18 اليوم 28-2-2026

محمد يحيي

سجل سعر أوسط أعيرة الذهب، استقرارا مع أول تعاملات اليوم السبت الموافق 28-2-2026 داخل محلات الصاغة.

آخر تحديث لسعر أوسط عيار ذهب

وبلغ آخر تحديث سجله سعر عيار 18 الأوسط انتشارا بين الأعيرة الذهبية نحو 6 آلاف جنيه للشراء و 5967 جنيه للبيع.

اسعار الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم

أظهر سعر الذهب استقرارا مع أول تعاملات اليوم السبت الموافق 28-2-2026 دون أي تغيير يذكر في المشغولات الذهبية.

الذهب ثابت

وسجلت أسعار الذهب بمختلف أعيرته وأنواعه حالة من الاستقرار داخل محلات الصاغة المصرية وسط ترقب في الأسواق.

سعر الذهب اليوم في مصر وعيار 21 الآن بالصاغة عقب آخر انخفاض

الذهب يصعد

وسجل سعر جرام الذهب صعودًا أمس بقيمة بلغت 60 جنيه في المتوسط بمختلف الأعيرة الذهبية.

تذبذب المعدن الأصفر

وسجل سعر المعدن الأصفر تذبذبا على مدار الأسبوع الجاري إذ فقد نحو 20 جنيه في تعاملات أمس الخميس.

آخر تحديث لسعر الذهب

وصل آخر تحديث لمتوسط سعر الذهب نحو 7 آلاف جنيه.

سعر عيار 24

وصل سعر عيار 24 الأكبر قيمة إلي 8آلاف جنيه للشراء و 7943 جنيه للبيع.

سعر عيار 22

وسجل سعر عيار 22 نحو 7333 جنيه للشراء و 7281 جنيه للبيع.

سعر عيار 21

وبلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 7آلاف جنيه للشراء و 6950 جنيه للبيع.

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا بين الأعيرة الذهبية نحو 6 آلاف جنيه للشراء و 5967 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 56ألف جنيه للشراء و 55.6 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقيةالذهب

وصل سعر أوقية الذهب نحو 5222 دولار للشراء و 5221 دولار للبيع.

في ظل التحولات المتسارعة في الاقتصاد العالمي، تتزايد التوقعات بأن الذهب قد يدخل مرحلة تاريخية جديدة من الصعود القوي خلال السنوات المقبلة، مدفوعًا بتغيرات هيكلية في طبيعة الطلب عليه، خاصة من جانب البنوك المركزية والمؤسسات الاستثمارية الكبرى. 

تشير تقديرات مؤسسات مالية عالمية إلى أن المعدن النفيس لم يعد مجرد أداة تقليدية للتحوط ضد التضخم أو التقلبات الاقتصادية، بل أصبح أصلًا استراتيجيًا تتجه إليه الدول والمؤسسات ضمن رؤية طويلة الأجل لإعادة هيكلة احتياطياتها المالية. 

الذهب يتخلى عن مكاسبه وسط ترقب بيانات اقتصادية أمريكية

توقعات الذهب في 2026

في هذا السياق، رفع بنك جي بي مورغان توقعاته طويلة المدى لأسعار الذهب إلى نحو 4500 دولار للأوقية، مع احتمال وصوله إلى مستويات تقارب 6300 دولار بحلول نهاية عام 2026، مدعومًا بالطلب القوي من البنوك المركزية والمستثمرين. 

ولا تقتصر التوقعات المتفائلة على مؤسسة واحدة، إذ رجّح بنك يو بي إس أن يسجل الذهب قممًا قياسية جديدة قد تصل إلى نحو 6200 دولار للأوقية خلال الفترة المقبلة، مستندًا إلى استمرار العوامل الداعمة التي دفعت الأسعار للصعود خلال العام الماضي. 

ومن أبرز هذه العوامل تصاعد حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي، خاصة مع عودة التوترات التجارية، مثل فرض تعريفات جمركية أمريكية جديدة، ما يعزز توجه المستثمرين نحو الذهب كملاذ آمن في أوقات الاضطراب. 

كما تلعب السياسة النقدية دورًا محوريًا في دعم هذا الاتجاه الصاعد. إذ يتوقع محللون أن يقدم الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على خفض أسعار الفائدة مرتين قبل نهاية سبتمبر، وهو ما يقلل من تكلفة الاحتفاظ بالذهب مقارنة بالأصول ذات العائد مثل السندات، وبالتالي يعزز جاذبيته لدى المستثمرين.

