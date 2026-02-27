زيادة 60 جنيها.. سعر الذهب مساء اليوم الجمعة 27-2-2026

سجل سعر الذهب في مصر ارتفاعا مع مستهل تعاملات مساء اليوم الجمعة الموافق 27-2-2026، داخل محلات الصاغة.

الذهب يصعد

وسجل سعر جرام الذهب صعودًا بقيمة بلغت 60 جنيها في المتوسط بمختلف الأعيرة الذهبية.

تذبذب المعدن الأصفر

وسجل سعر المعدن الأصفر تذبذبا على مدار الأسبوع الجاري إذ فقد نحو 20 جنيها في تعاملات أمس الخميس.

آخر تحديث لسعر الذهب

وصل آخر تحديث لمتوسط سعر الذهب نحو 7 آلاف جنيه.

سعر عيار 24

وصل سعر عيار 24 الأكبر قيمة إلي 8 آلاف جنيه للشراء و7943 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وسجل سعر عيار 22 نحو 7333 جنيها للشراء و7281 جنيه للبيع.

سعر عيار 21

وبلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 7 آلاف جنيه للشراء و6950 جنيه للبيع.

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا بين الأعيرة الذهبية نحو 6 آلافجنيه للشراء و 5967 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 56 ألف جنيه للشراء و 55.6 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب نحو 5222 دولارا للشراء و5221 دولارا للبيع.