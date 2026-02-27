قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تصل لـ90 ألف جنيه| عمرة العشر الأواخر من رمضان 1447.. الأسعار والبرامج الكاملة
رد فعل غير متوقع من ريبيرو بعد الحصول على حكم ضد الأهلي أمام كاس
ليفانتي يفوز على ألافيس بثنائية في الدوري الإسباني
البوسعيدي : إيران منفتحة على استقبال مفتشين أمريكيين .. وبمقدورهم الوصول للمنشآت النووية
رسالة منحة التموين موصلتش؟ تعرف على استحقاقك بالرقم القومي دون SMS
هل مشاهدة الأفلام الإباحية ليلا تبطل الصيام في رمضان؟ تعرضك لـ11 بلاء
تحرك رسمي في الأهلي بشأن أزمة النادي مع ريبيرو
غدًا.. فصل الكهرباء عن هذه المناطق بمدينة كفر الشيخ
عودة زيزو وتريزيجيه.. قائمة الأهلي لمواجهة زد بالدوري غدا
ستراسبورج يتعادل مع لانس 1-1 في الدوري الفرنسي
سعر أشهر عيار ذهب اليوم 28-2-2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ قنا يقدم واجب العزاء لأسرة شيخ الإذاعيين فهمي عمر

محافظ قنا يؤدي واجب العزاء
محافظ قنا يؤدي واجب العزاء
يوسف رجب

قدم اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، واجب العزاء لأسرة الراحل الإذاعي القدير فهمي عمر، رئيس الإذاعة المصرية الأسبق، فى مسقط رأسه بقرية الرئيسية، بمركز نجع حمادي، بحضور عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية وأعضاء مجلس النواب، وجموع من الأهالي والأقارب ومحبي الراحل.

أكد محافظ قنا، بأن الإذاعى الراحل، يعد واحدًا من أبرز أبناء المحافظة المخلصين، وكان نموذجًا يحتذى به في الارتقاء بالذوق العام عبر أثير الإذاعة بعد أن امتدت مسيرته لقرابة نصف قرن، قدم خلالها سجل حافل بالإنجازات.

أعرب محافظ قنا، خلال تقديم العزاء عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الفقيد وأهله وذويه، داعيًا الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وأسرته ومحبيه الصبر والسلوان.

يذكر أن الإذاعي الراحل فهمي عمر، كان من أبرز الإذاعيين الكبار، والذي ولد بقرية الرئيسية بمركز نجع حمادي، في محافظة قنا، والتحق بالعمل في الإذاعة المصرية، حتى أصبح أحد أعمدة ورواد الإذاعة، ومذيعًا لثورة يوليو 1952، وقدم خلال فترة عمله مسيرة مهنية كبيرة، حتى لقب بـ"شيخ الإذاعيين".

وكان مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بخالص الحزن والأسى، شيخ الإذاعيين فهمي عمر، رئيس الإذاعة المصرية الأسبق، الذي وافته الخميس الماضى، بعد مسيرة مهنية ووطنية حافلة بالأعمال الخالدة في سجل الإذاعة المصرية.

وعبر رئيس مجلس الوزراء، عن تقديم خالص التعازي والمواساة لأسرة الإذاعي القدير الراحل، ولأسرة الإعلام المصري بفقد قامة إعلامية كبيرة؛ حيث امتدت مسيرته لأكثر من نصف قرن من العطاء والجهود البناءة من أجل تطوير الإذاعة الوطنية، سائلا المولى عز وجل، أن يتغمد الراحل الكريم بواسع مغفرته، وأن يلهم أسرته الصبر والسلوان.



قنا رئيس الإذاعة المصرية شيخ الإذاعيين فهمي عمر أخبار قنا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجرام يتخطى 8000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم بعد قفزة كبيرة

الجرام يتخطى الـ8000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم بعد قفزة كبيرة

حبس زوجة شقيق خطيب عروس بورسعيد 4 أيام

إخلاء سبيل خطيب عروس بورسعيد وأسرته بعد تحقيقات تجاوزت 18 ساعة

حالة الطقس

أجواء شتوية قاسية.. الأرصاد: سقوط أمطار علي هذه المناطق غدا

منحة التموين

قرار جديد من التموين بشأن منحة رمضان 2026.. إجراءات جدية تهم المواطنين

فوائد البنوك

هل فوائد البنوك حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يجيب

عقب حبس المتهمة بقتل عروس بورسعيد.. ننشر كواليس 18 ساعة تحقيقات

كواليس 18 ساعة من التحقيقات مع المتهمة بإنهاء حياة عروس بورسعيد| تفاصيل

المجمع الصناعي العسكري جنوب طهران

إيران على حافة الهاوية .. انفجار في المجمع الصناعي العسكري جنوب طهران

الأهلي

النادي الأهلي يتفوق على عمالقة أوروبا في التصنيف العالمي الجديد

ترشيحاتنا

جانب من الحدث

خالد عباس يصطحب رئيس وزراء السودان والوفد المرافق في جولة تفقدية بالعاصمة الجديدة

محمد فريد

الرقابة على الصادرات والواردات تشغّل الموانئ بكامل طاقتها لدعم الإفراج الجمركي

جانب من الاجتماع

محمد فريد يفتح بوابة الاستثمار العقاري الرقمي أمام المطورين والمواطنين

بالصور

ضبط قائدي الدراجات النارية والسيارات الملاكي المخالفين بشوارع الزقازيق

مرور الشرقية
مرور الشرقية
مرور الشرقية

طريقة عمل فطير الطاسة المشلتت بدون فرن.. لسحور مختلف

طريقة عمل فطير الطاسة المشلتت
طريقة عمل فطير الطاسة المشلتت
طريقة عمل فطير الطاسة المشلتت

لا تتخلصي منه بعد اليوم .. فوائد مذهلة لـ شرش الزبادي

فوائد شرش الزبادي
فوائد شرش الزبادي
فوائد شرش الزبادي

دراسة تحسم الجدل.. الأسبرين لا يمنع سرطان القولون سريعا وقد يسبب نزيفا خطيرا

هل يحمي الأسبرين من سرطان القولون؟
هل يحمي الأسبرين من سرطان القولون؟
هل يحمي الأسبرين من سرطان القولون؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد