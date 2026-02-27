محافظ قنا يقدم واجب العزاء لأسرة شيخ الإذاعيين فهمي عمر

قدم اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، واجب العزاء لأسرة الراحل الإذاعي القدير فهمي عمر، رئيس الإذاعة المصرية الأسبق، فى مسقط رأسه بقرية الرئيسية، بمركز نجع حمادي، بحضور عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية وأعضاء مجلس النواب، وجموع من الأهالي والأقارب ومحبي الراحل.

أكد محافظ قنا، بأن الإذاعى الراحل، يعد واحدًا من أبرز أبناء المحافظة المخلصين، وكان نموذجًا يحتذى به في الارتقاء بالذوق العام عبر أثير الإذاعة بعد أن امتدت مسيرته لقرابة نصف قرن، قدم خلالها سجل حافل بالإنجازات.

أعرب محافظ قنا، خلال تقديم العزاء عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الفقيد وأهله وذويه، داعيًا الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وأسرته ومحبيه الصبر والسلوان.

يذكر أن الإذاعي الراحل فهمي عمر، كان من أبرز الإذاعيين الكبار، والذي ولد بقرية الرئيسية بمركز نجع حمادي، في محافظة قنا، والتحق بالعمل في الإذاعة المصرية، حتى أصبح أحد أعمدة ورواد الإذاعة، ومذيعًا لثورة يوليو 1952، وقدم خلال فترة عمله مسيرة مهنية كبيرة، حتى لقب بـ"شيخ الإذاعيين".

وكان مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بخالص الحزن والأسى، شيخ الإذاعيين فهمي عمر، رئيس الإذاعة المصرية الأسبق، الذي وافته الخميس الماضى، بعد مسيرة مهنية ووطنية حافلة بالأعمال الخالدة في سجل الإذاعة المصرية.

وعبر رئيس مجلس الوزراء، عن تقديم خالص التعازي والمواساة لأسرة الإذاعي القدير الراحل، ولأسرة الإعلام المصري بفقد قامة إعلامية كبيرة؛ حيث امتدت مسيرته لأكثر من نصف قرن من العطاء والجهود البناءة من أجل تطوير الإذاعة الوطنية، سائلا المولى عز وجل، أن يتغمد الراحل الكريم بواسع مغفرته، وأن يلهم أسرته الصبر والسلوان.





