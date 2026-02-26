قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ننشر أول صورة للمتهمين في قضية السبّاح يوسف محمد من داخل قفص الاتهام
قرار جديد بشأن المتهم بقتل الطفلة قمر بعد انتهاك جسدها في المنيب
منتخب مصر يُواجه مالي بافتتاح مبارياته في النافذة الثانية لتصفيات كأس العالم للسلة
صندوق النقد الدولي يوافق على صرف 2.3 مليار دولار لمصر.. ونواب: يدعم قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة الضغوط الخارجية
مديرة المتحف المصري ببرلين: العمارة عنصر أساسي في إبراز قيمة الحضارة المصرية
تقارير صحفية تكشف عن رغبة محمد صلاح بالبقاء في ليفربول
قلة تقدير.. كواليس الفرصة الأخيرة لتجديد عقد نجم سوبر في الأهلي
بالصور.. المدارس تصدر قرارات فصل لعشرات الطلاب بسبب الغياب
رماها في الترعة وضربها بالشوم.. الأمن يفحص فيديو اعتداء شخص على سيدة بدمنهور
من التوجيهات إلى التنفيذ.. مقترح برلماني لإقرار حزمة متكاملة لدعم وتمكين الشباب اقتصاديًا
خفقان النفس.. كيف تؤثر مشاهد العنف بمسلسلات رمضان على صحتنا النفسية؟
براءة الفنان شادي ألفونس من تهمة حيازة مواد مخدرة
محافظات

رئيس جامعة قنا: علاج 2737 حالة بوحدة مناظير الجهاز الهضمي خلال عامين

يوسف رجب

قال الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة قنا، إن وحدة مناظير الجهاز الهضمي بمستشفى قنا الجامعى حقق طفرة ملحوظة في معدلات الأداء  العامين الأخيرين حيث بلغ إجمالي الحالات التي تم علاجها بالوحدة باستخدام المناظير الاستكشافية والتداخلية خلال تلك الفترة  2737 حالة بإجراءات  متنوعة، بما يعكس كفاءة الكوادر الطبية ودقة التنظيم وجودة الخدمة المقدمة للمرضى.
 

وأكد رئيس جامعة قنا، بأن هذا الرقم يعكس تطورا حقيقيا في مستوى الخدمات التخصصية داخل المستشفيات الجامعية، مشيرا إلى أن إدارة الجامعة تولي اهتماما بالغا بدعم الوحدات ذات الطابع التخصصي وتزويدها بأحدث الأجهزة والتقنيات، بما يضمن تقديم خدمة طبية متقدمة وآمنة تسهم في تخفيف العبء عن المرضى داخل المحافظة وخارجها.

وأوضح الدكتور علي غويل، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، بأن مؤشرات الأداء تعكس تنوعا في نوعية التدخلات، حيث شملت مناظير المعدة والقولون والقنوات المرارية والموجات فوق الصوتية بالمنظار، وهو ما يعكس تكامل الخدمات التشخيصية والعلاجية داخل الوحدة، مؤكدا أن العمل يسير وفق معايير الجودة وسلامة المرضى وبما يتوافق مع البروتوكولات الطبية المعتمدة. مشيدا بدعم رئيس الجامعة فى التطوير والتحديث المستمر للأجهزة ورفع كفاءة الكوادر الطبية بالقطاع الطبى والمستشفيات الجامعية.
 

وأشار الدكتور حجاجي منصور، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، إلى أن النتائج المتحققة جاءت ثمرة خطة تشغيل دقيقة تعتمد على تعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة، ورفع كفاءة التشغيل، وتنسيق الجهود بين الأقسام المختلفة، بما أسهم في تقليل قوائم الانتظار وتحقيق استجابة سريعة للحالات الحرجة والطارئة، بما يعزز مكانة الوحدة كمركز مرجعي متميز في مجال مناظير الجهاز الهضمي على مستوى الإقليم.
 

وأوضح الدكتور محمد تاج الدين، أستاذ الجهاز الهضمي بكلية الطب، بأن الفريق الطبي بوحدة مناظير الجهاز الهضمي يسعى جاهدا لتقديم خدمة متكاملة تجمع بين الدقة التشخيصية والتدخل العلاجي المتقدم، مشيرا إلى أن الوحدة تضم نخبة من الأساتذة والأطباء المتخصصين المدربين على أحدث التقنيات، مع الالتزام الكامل بتطبيق أعلى معايير مكافحة العدوى وضمان الجودة.

قنا جامعة قنا وحدة مناظير الجهاز الهضمي المستشفيات الجامعية مستشفى قنا الجامعى

