رفع 55 حالة إشغال وتحرير 15 محضرًا تموينيًا متنوعًا بمدينة قنا

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، حملة مكبرة للتفتيش على التراخيص والإشغالات بعدد من الشوارع والميادين الرئيسية، تمكنت خلالها من رفع 55 حالة إشغال كانت تعيق حركة المواطنين والسيارات.

وقال أشرف أنور، رئيس الوحدةالمحليةلمركز ومدينة قنا، إن الحملة استهدفت مراجعة تراخيص المحال التجارية والتأكد من قانونية الأنشطة، إلى جانب رفع 55 حالة إشغال كانت تعيق حركة المواطنين والسيارات وتسيء للمظهر الحضاري.

وأضاف أنور، بأنه تم التأكد من التزام أصحاب المحال بوضع الأسعار بشكل واضح على السلع المعروضة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، حفاظاً على حقوق المواطنين ومنع أي تلاعب بالأسعار ، كما تم تحرير 12 محضر بين عدم إعلان أسعار وشهادات صحية، 3 محاضر نظافة.

وأشار رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، إلى استمرار الحملات الرقابية بشكل دوري لتحقيق الانضباط العام، وفرض سيادة القانون، وتوفير بيئة آمنة ومنظمة لأهالي مركز ومدينة قنا، لافتا إلى أن الحملة تمت بمشاركة محمد عبدالحفيظ، ومحمد عز، وطلعت عبدالشافي نواب رئيس المدينة.

من جانبه شدد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، على ضرورة تكثيف الحملات لرفع الاشغالات والتعديات التي تعيق حركة المارة، وتتسبب في التكدس المروري بالميادين والشوارع الرئيسية، وذلك لإعادة الانضباط للشارع القنائي وإظهار المحافظة بالشكل الحضاري اللائق، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأكد محافظ قنا، ضرورة المتابعة الميدانية، والتشديد على عدم عودة هذه الإشغالات مرة أخرى، مع العمل على تحسين مستوى النظافة العامة، وإحكام الرقابة على الأسواق والحفاظ على الانضباط بالشوارع، ومراجعة تراخيص المحال التجارية في قنا.

