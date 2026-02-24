تموين قنا يضبط 150 أسطوانة بوتوجاز قبل بيعها في السوق السوداء بنجع حمادي| صور

تمكنت مديرية التموين بقنا، من ضبط 150 اسطوانة بوتاجاز منزلية، قبل إعادة بيعها بأسعار تتجاوز السعر الرسمي، والاتجار بها في السوق السوداء، وذلك خلال حملة تموينية موسعة بنجع حمادي.



وقال حسن القط، وكيل وزارة التموين بقنا، إن الحملة جاءت بناءً على معلومات وتحريات دقيقة رصدت محاولة تجميع الاسطوانات بغرض بيعها بأسعار تتجاوز السعر الرسمي، وأنه تم التحفظ على 150 اسطوانة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، مع استمرار المرور اليومي على المستودعات، ومنافذ التوزيع، لضمان الالتزام بالأسعار المقررة.



وأشار وكيل وزارة التموين بقنا، إلى أن المديرية تكثف جهودها بالتعاون مع الوحدات المحلية والأجهزة المعنية، لضبط أي مخالفات تتعلق بالمواد البترولية أو السلع الاستراتيجية، مؤكدًا أن الحملات مستمرة في جميع مراكز المحافظة، لضمان استقرار الأسواق، ووصول الدعم لمستحقيه بكل شفافية وانضباط.



من جانبه أكد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، أن الدولة لن تسمح بأي تلاعب في السلع المدعمة، مشددًا على أن اسطوانات البوتاجاز تعد سلعة حيوية تمس حياة المواطنين اليومية، وأن المحافظة مستمرة في شن حملاتها الرقابية المفاجئة لضبط الأسواق، وإحكام السيطرة على منظومة التوزيع.



وأضاف الببلاوي، أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع مديرية التموين والأجهزة الرقابية تواصل العمل على مدار الساعة، لمنع استغلال الدعم والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، مؤكدًا أن أي محاولة للاحتكار أو تعطيش الأسواق ستواجه بإجراءات رادعة، حفاظًا على حقوق المواطنين، وتحقيقًا للعدالة الاجتماعية.



