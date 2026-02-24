قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إصابة 10 أطفال في حادث انقلاب تروسيكل أثناء ذهابهم لمدرستهم بـ بسيون | ما القصة؟
الرئيس السيسي يهنئ رئيس جمهورية الدومينيكان بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال
عبد العاطي: دعم الجيش اللبناني رسالة تضامن قوية ويمكِّن الدولة من حصرية السلاح
8000 قـ.تيل.. روسيا تكشف حجم خسائرها في حربها ضد أوكرانيا
تحذير من "حماقة" أمريكية.. الجيش الإيراني يهدد: أي تصعيد سيحرق حلفاء واشنطن بالمنطقة
اتحاد الكرة يصرف 5 ملايين جنيه مستحقات الحكام عن يناير ويؤكد استقرار منظومة التحكيم
الصين تضيق الخناق على اليابان بفرض قيود تجارية كبيرة
معلومات الوزراء يطلق العدد السادس من «سياسات مناخية» تزامنًا مع COP30 لتعزيز الرؤى البيئية والمناخية
مدفيديف يحذر من حصول كييف على التكنولوجيا النووية: سنستخدم أسلحتنا المدمرة
رئيس الوزراء يتابع تطوير وتوسعة ورفع كفاءة الطريق الدائري و كوبري 6 أكتوبر
تنظيم الاتصالات: إصدار شرائح للأطفال تمنع الدخول على المواقع الاباحية
مصرع شخص وإصابة 6 آخرين في انقلاب ميكروباص بترعة الإبراهيمية بملوي بالمنيا
محافظات

تموين قنا يضبط 150 أسطوانة بوتوجاز قبل بيعها في السوق السوداء بنجع حمادي| صور

يوسف رجب

تمكنت مديرية التموين بقنا، من ضبط 150 اسطوانة بوتاجاز منزلية، قبل إعادة بيعها بأسعار تتجاوز السعر الرسمي، والاتجار بها في السوق السوداء، وذلك خلال حملة تموينية موسعة بنجع حمادي. 

وقال حسن القط، وكيل وزارة التموين بقنا، إن الحملة جاءت بناءً على معلومات وتحريات دقيقة رصدت محاولة تجميع الاسطوانات بغرض بيعها بأسعار تتجاوز السعر الرسمي، وأنه تم التحفظ على 150 اسطوانة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، مع استمرار المرور اليومي على المستودعات، ومنافذ التوزيع، لضمان الالتزام بالأسعار المقررة. 


وأشار وكيل وزارة التموين بقنا، إلى أن المديرية تكثف جهودها بالتعاون مع الوحدات المحلية والأجهزة المعنية، لضبط أي مخالفات تتعلق بالمواد البترولية أو السلع الاستراتيجية، مؤكدًا أن الحملات مستمرة في جميع مراكز المحافظة، لضمان استقرار الأسواق، ووصول الدعم لمستحقيه بكل شفافية وانضباط.
 

من جانبه أكد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، أن الدولة لن تسمح بأي تلاعب في السلع المدعمة، مشددًا على أن اسطوانات البوتاجاز تعد سلعة حيوية تمس حياة المواطنين اليومية، وأن المحافظة مستمرة في شن حملاتها الرقابية المفاجئة لضبط الأسواق، وإحكام السيطرة على منظومة التوزيع. 

وأضاف الببلاوي، أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع مديرية التموين والأجهزة الرقابية تواصل العمل على مدار الساعة، لمنع استغلال الدعم والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، مؤكدًا أن أي محاولة للاحتكار أو تعطيش الأسواق ستواجه بإجراءات رادعة، حفاظًا على حقوق المواطنين، وتحقيقًا للعدالة الاجتماعية. 

قنا تموين قنا السوق السوداء وزارة التموين المواد البترولية اسطوانات البوتاجاز

طريقة عمل أكلة بـ200 جنيه فقط.. وجبة متكاملة بأقل ميزانية تكفي الأسرة
طريقة عمل صينية خضار في الفرن مشبعة وموفرة
توقف الصيد
