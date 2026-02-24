محافظ قنا يحيل عاملين بالمخبز الآلي للتحقيق لعدم مطابقة الخبز للمواصفات

فاجأ اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، عددا من المخابز بمدينة قنا في جولة صباحية منفردًا، استهدفت متابعة انتظام العمل، والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والتأكد من الالتزام بالاشتراطات التموينية، والضوابط المنظمة لإنتاج الخبز البلدي المدعم.

وشملت الجولة، تفقد المخبز الآلي المحسن التابع للمحافظة بمنطقة مدينة العمال، ومخبز مصطفى سليم بشارع النزهة، حيث تفقد خطوط الإنتاج، ومراحل التصنيع، وآليات صرف الخبز للمواطنين، موجها بضرورة الحفاظ على جودة الرغيف، وضمان وصول الدعم لمستحقيه دون تلاعب أو تقصير.

ورصد محافظ قنا، خلال تفقده للمخبز الآلي المحسن التابع للمحافظة، بعض من أوجه القصور، والملاحظات المتعلقة بسير العمل، بجانب عدم الالتزام الكامل بالمعايير المنظمة لمنظومة الخبز، من عدم مطابقة الخبز للمواصفات.

وأحال الببلاوي، عدد من العاملين للتحقيق الفوري، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضبط الأداء، وتصحيح المخالفات، وضمان الالتزام بالمعايير.

فيما أشاد محافظ قنا، بمستوى الانضباط داخل مخبز مصطفى سليم، مثمنًا التزام العاملين بجودة الإنتاج، والأوزان المقررة، وانتظام عملية الصرف، موجها لهم الشكر على ما يبذلونه من جهد يعكس صورة إيجابية للمنظومة التموينية.

كما اطمأن الببلاوي، على الأوزان المقررة للرغيف البلدي، من خلال إجراء قياسات فعلية أمام المواطنين، وراجع سجلات التشغيل، ونسب الإنتاج اليومية للتأكد من مطابقتها للحصص التموينية المعتمدة، مؤكدًا أن الرقابة الميدانية هي السبيل الحقيقي لضمان الانضباط.



كما التقى محافظ قنا، بعدد من المواطنين المتواجدين أمام المخابز، واستمع إلى آرائهم حول مستوى الخدمة المقدمة، ومدى الالتزام بمواعيد التشغيل، مشددًا على أهمية سرعة الاستجابة لأي شكاوى، والعمل على تذليل العقبات أولا بأول.

وأكد الببلاوي، على استمرار الحملات المفاجئة بكافة المخابز لضبط منظومة الخبز، وعدم التهاون مع أي تقصير يمس حقوق المواطنين، مشددًا على أن جودة الرغيف، ووصول الدعم لمستحقيه، أولوية قصوى في إطار توجيهات الدولة لحماية محدودي الدخل بمحافظة قنا.



