ندوة لمجمع إعلام قنا حول الوعي السكاني بالمدارس بالثانوية بنات

نظم مجمع إعلام قنا ، ندوة بعنوان "الوعي السكاني بالمدارس لتحقيق التنمية المستدامة" ضمن حملة تنمية الأسرة المصرية تحت شعار "أسرتك ثروتك"، والتي أطلقها قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات تحت إشراف الدكتور احمد يحيي، رئيس قطاع الاعلام الداخلي.



أقيمت فعاليات الندوة بمدرسة قنا الثانوية بنات، حاضر فيها الدكتورة أسماء عبد الحفيظ، مسؤل الاعلام والتوعية بإدارة تنظيم الأسرة بمديرية الشئون الصحية بقنا، وايريني سمير غطاس، مدير عام إدارة التنمية المستدامة بمديرية التربية والتعليم بقنا، الشيخ سعيد محمد رسلان، مفتش بإدارة أوقاف قنا، وبحضور سلوي سامي، أخصائي احصاء بالمجلس القومي للسكان، زينب محمد صالح، مدير مدرسة قنا الثانوية بنات، وأدارتها سهير السيد عبدالرازق، مسئول وحدة الاعلام السكاني بمجمع إعلام قنا.

وأوضحت دكتورة أسماء عبد الحفيظ، مسؤل الاعلام والتوعية بإدارة تنظيم الاسرة بمديرية الشئون الصحية بقنا، الفرق بين تنظيم الاسرة وتحديد النسل ودور تنظيم الاسرة في الحفاظ علي صحة الأم والطفل، بما ينعكس علي معيشة الاسرة والمجتمع، مؤكدةً أهمية مواجهة الزيادة السكانية لتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ وأهداف التنمية المستدامة.

وأضافت عبد الحفيظ، أن مراحل نمو الفتاة وبداية السن المناسب للزواج بداية من سن 20 الي 35 حيث تكون الأعضاء التناسلية للفتاه اكتملت النمو ومستعدة لاستقبال الجنين، مشيرة إلى الأخطار الصحية التي تتعرض لها الفتاة عند الزواج قبل إكمال 18 عام ومنها الإصابة بسوء التغذية وفقر الدم، زيادة معدلات الاجهاض أو وفاة الأم أثناء الحمل، تزايد خطر وفاة الطفل المولود أو يكون الطفل أكثر عرضة للكثير من الأمراض.



وقالت ايريني سمير غطاس، مدير عام إدارة التنمية المستدامة بمديرية التربية والتعليم بقنا، إن المدرسة تلعب دورًا محوريًا في نشر الثقافة السكانية من خلال تنظيم الأنشطة التوعوية مثل الإذاعة المدرسية والندوات والمسابقات الثقافية للتعريف بالقضية السكانية وأبعادها.



وأشارت مدير عام إدارة التنمية المستدامة بمديرية التربية والتعليم بقنا، إلى العلاقة الوثيقة بين القضية السكانية والحفاظ على البيئة، حيث أن تأثير الزيادة السكانية غير المتوازنة يؤدي إلى ضغط كبير على الموارد الطبيعية مثل المياه والطاقة والأراضي الزراعية، وهو ما ينعكس سلبًا على البيئة وجودة الحياة.



وأكدت غطاس، بأن التعليم يلعب دورًا مهمًا في غرس السلوكيات البيئية الإيجابية لدى الطلاب، مثل ترشيد استهلاك المياه، والحفاظ على النظافة، ودعم ثقافة إعادة التدوير، بما يحقق توازنًا بين احتياجات الإنسان وحماية البيئة.

ومن جانبه تحدث الشيخ سعيد محمد رسلان، مفتش بإدارة أوقاف قنا، عن تأثير العادات والتقاليد الخاطئة والتي تؤثر علي الزيادة السكانية، ومنها تفضيل الذكور عن الإناث، وهذه عاده منذ الجاهلية، وأوضح أنه منذ القدم كان السرور بإنجاب البنين أكثر من إنجاب البنات وأنها عادة وما زالت قائمة، قال تعالى :" وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالأنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا "،وهذا وصف قرآنى بليغ يصور كيف أن الرجل يكره أن يبشر بإنجاب بنت كما يوجد العديد من العادات السيئة والتي يجب محاربتها مثل التفضيل في مراحل التعليم، وأيضاً حرمان المرأة من الميراث.

