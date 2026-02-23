قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صناعة الفوانيس في تحت الربع.. مهنة مصرية أصيلة تتوارثها الأجيال
الدوري المصري يكتسح دوريات العرب في تصنيف أفضل دوريات العالم
الرئيس السيسي يصل إلى المملكة العربية السعودية في زيارة أخوية
10 ثوان لاستبدال اللاعبين.. قانون جديد لكرة القدم بتوقيع المجلس الدولي
بعد حكم غير قانونية الرسوم.. ترامب يفتح النار على القضاة ويهدد العالم بـ عقوبات أسوأ
حكم من أفطر على أذان الراديو بالمخالفة لتوقيت محل إقامته.. الإفتاء توضح
عصابات المستوطنين تقتحم تجمع "خلة السدرة" وتنكل بمواطن فلسطيني شمال القدس
حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس جيرالد آر فورد" تصل إلى اليونان
محامي زينة يكشف آخر تطورات قضية التعدي على نجليها ويؤكد إحالة المتهمين للمحاكمة
القوات الأمريكية تنسحب من أكبر قواعدها في سوريا.. التفاصيل الكاملة
زيارة الرئيس السيسي لجدة.. لقاء مرتقب مع بن سلمان والقضية الفلسطينية والملف اليمني على رأس جدول الأعمال
أحمد سيد زيزو ضحية رامز ليفل الوحش .. اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ندوة لمجمع إعلام قنا حول الوعي السكاني بالمدارس بالثانوية بنات

مجمع إعلام قنا
مجمع إعلام قنا

نظم مجمع إعلام قنا ، ندوة بعنوان "الوعي السكاني بالمدارس لتحقيق التنمية المستدامة" ضمن حملة تنمية الأسرة المصرية تحت شعار "أسرتك ثروتك"، والتي أطلقها قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات تحت إشراف الدكتور احمد يحيي، رئيس قطاع الاعلام الداخلي.
 

أقيمت فعاليات الندوة بمدرسة قنا الثانوية بنات، حاضر فيها الدكتورة أسماء عبد الحفيظ، مسؤل الاعلام والتوعية بإدارة تنظيم الأسرة بمديرية الشئون الصحية بقنا، وايريني سمير غطاس، مدير عام إدارة التنمية المستدامة بمديرية التربية والتعليم بقنا، الشيخ سعيد محمد رسلان، مفتش بإدارة أوقاف قنا، وبحضور سلوي سامي، أخصائي احصاء بالمجلس القومي للسكان، زينب محمد صالح، مدير مدرسة قنا الثانوية بنات، وأدارتها سهير السيد عبدالرازق، مسئول وحدة الاعلام السكاني بمجمع إعلام قنا.

وأوضحت دكتورة أسماء عبد الحفيظ، مسؤل الاعلام والتوعية بإدارة تنظيم الاسرة بمديرية الشئون الصحية بقنا، الفرق بين تنظيم الاسرة وتحديد النسل ودور تنظيم الاسرة في الحفاظ علي صحة الأم والطفل، بما ينعكس علي معيشة الاسرة والمجتمع، مؤكدةً أهمية مواجهة الزيادة السكانية لتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ وأهداف التنمية المستدامة.

وأضافت عبد الحفيظ، أن مراحل نمو الفتاة وبداية السن المناسب للزواج بداية من سن 20 الي 35  حيث تكون الأعضاء التناسلية للفتاه اكتملت النمو ومستعدة لاستقبال الجنين، مشيرة إلى الأخطار الصحية التي تتعرض لها الفتاة عند الزواج قبل  إكمال 18 عام ومنها الإصابة بسوء التغذية وفقر الدم، زيادة معدلات الاجهاض أو وفاة الأم أثناء الحمل، تزايد خطر وفاة الطفل المولود أو يكون الطفل أكثر عرضة للكثير من الأمراض. 
 

وقالت ايريني سمير غطاس، مدير عام إدارة التنمية المستدامة بمديرية التربية والتعليم بقنا، إن المدرسة تلعب دورًا محوريًا في نشر الثقافة السكانية من خلال تنظيم الأنشطة التوعوية مثل الإذاعة المدرسية والندوات والمسابقات الثقافية للتعريف بالقضية السكانية وأبعادها.
 

وأشارت مدير عام إدارة التنمية المستدامة بمديرية التربية والتعليم بقنا، إلى العلاقة الوثيقة بين القضية السكانية والحفاظ على البيئة، حيث أن تأثير الزيادة السكانية غير المتوازنة يؤدي إلى ضغط كبير على الموارد الطبيعية مثل المياه والطاقة والأراضي الزراعية، وهو ما ينعكس سلبًا على البيئة وجودة الحياة.
 

وأكدت غطاس، بأن التعليم يلعب دورًا مهمًا في غرس السلوكيات البيئية الإيجابية لدى الطلاب، مثل ترشيد استهلاك المياه، والحفاظ على النظافة، ودعم ثقافة إعادة التدوير، بما يحقق توازنًا بين احتياجات الإنسان وحماية البيئة.

ومن جانبه تحدث الشيخ سعيد محمد رسلان، مفتش بإدارة أوقاف قنا، عن تأثير العادات والتقاليد الخاطئة والتي تؤثر علي الزيادة السكانية، ومنها تفضيل الذكور عن الإناث، وهذه عاده منذ الجاهلية، وأوضح أنه منذ القدم كان السرور بإنجاب البنين أكثر من إنجاب البنات وأنها عادة وما زالت قائمة، قال تعالى :" وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالأنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا "،وهذا وصف قرآنى بليغ يصور كيف أن الرجل يكره أن يبشر بإنجاب بنت كما يوجد العديد من العادات السيئة  والتي يجب محاربتها مثل التفضيل في مراحل التعليم، وأيضاً حرمان المرأة من الميراث.
 

قنا مجمع إعلام قنا مدرسة الثانوية بنات الوعي السكاني أسرتك ثروتك الهيئة العامة للاستعلامات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس النواب

بيان عاجل في النواب حول استمرار أزمة تكليف خريجي الكليات الطبية

سعر الدولار مقابل الجنيه

رسميا.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين 23 فبراير 2026

غرامة مالية

التعليم تحسم مصير الغياب بالمدارس في رمضان.. وهذه عقوبة المخالفين

سعر الذهب

سعر الذهب في مصر بمستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين

كهربا

محمود كهربا: نسخة النهاردة متعرفش تستسلم

الكلى

كيف تحافظ على صحة الكلى أثناء صيام شهر رمضان؟ طبيب يكشف

سيف زاهر

شرط زد لحصول الزمالك على تذاكر إضافية لمباراتهما في الدوري

حالة الطقس

هجمة شتوية مرتدة.. بيان عاجل من الأرصاد عن طقس اليوم الاثنين| تفاصيل

ترشيحاتنا

طائرات تزويد الوقود

رصد طائرات أمريكية لتزويد الوقود في مطار بن جوريون وسط تصاعد التوتر مع إيران

نتنياهو

نتنياهو: نحن أمام أيام ملئية بالتحديات ولا نعرف ماذا ينتظرنا

إبستين

مفاجآت مدوية.. مستودعات سرية لإخفاء وثائق إبستين في الولايات المتحدة

بالصور

شفط ورفع مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية بالشرقية لضمان سيولة المرور

شفط مياه الأمطار
شفط مياه الأمطار
شفط مياه الأمطار

طريقة عمل عصير تمر هندي مركز.. سر الطعم المظبوط زي المحلات

طريقة عمل عصير تمر هندي مركز
طريقة عمل عصير تمر هندي مركز
طريقة عمل عصير تمر هندي مركز

اللوز فى السحور .. ماذا يفعل لجسمك؟

اللوز فى السحور
اللوز فى السحور
اللوز فى السحور

لماذا نغضب بسرعة في رمضان؟ أخصائي نفسي يجيب

لماذا نغضب بسرعة في رمضان؟ أخصائي نفسي يجيب
لماذا نغضب بسرعة في رمضان؟ أخصائي نفسي يجيب
لماذا نغضب بسرعة في رمضان؟ أخصائي نفسي يجيب

فيديو

رانيا محمود ياسين

من الساعة 3 في المطبخ.. رانيا محمود ياسين تكشف عن طقوسها في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تخصيب الخيال

عادل القليعي

عادل القليعي يكتب: رمضان" دعوة للعمل" لا للنوم.!

وائل الغول

وائل الغول يكتب: أصابع على الزناد.. هل تتهيأ إسرائيل لحرب متعددة الجبهات؟

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

المزيد