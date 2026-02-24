قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تشكيل الزمالك المتوقع أمام زد في الدوري المصري

رباب الهواري

استقر معتمد جمال، المدير الفني لفريق نادي الزمالك، على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة زد، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز. 

وتقام المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف من مساء اليوم الثلاثاء، في لقاء يسعى خلاله الأبيض إلى مواصلة التقدم نحو صدارة جدول الترتيب؛ مستفيدًا من الحالة المعنوية الجيدة للفريق في الفترة الأخيرة.

موقف الفريقين في جدول الترتيب

يدخل الزمالك اللقاء وهو يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 34 نقطة، بعدما قدم مستويات قوية جعلته ضمن دائرة المنافسة على اللقب. 

في المقابل، يتواجد فريق “زد إف سي” في المركز السابع برصيد 25 نقطة، ويطمح لتحقيق نتيجة إيجابية أمام أحد كبار المسابقة؛ لتحسين موقعه في الجدول، وتعزيز حظوظه في المنافسة على المراكز المتقدمة.

ثنائية هجومية تقود هجوم الأبيض

وينوي معتمد جمال الاعتماد على الثنائي ناصر منسي وعدي الدباغ في قيادة الخط الأمامي، في خطوة تهدف إلى زيادة الفاعلية الهجومية واستغلال أنصاف الفرص أمام مرمى زد. 

ويأمل الجهاز الفني أن ينجح الثنائي في ترجمة الفرص إلى أهداف مبكرة تمنح الفريق أفضلية خلال مجريات اللقاء.
 

استمرار المهدي سليمان في حراسة المرمى

وفي مركز حراسة المرمى، يواصل المهدي سليمان حراسة عرين الزمالك، في ظل الثقة التي يحظى بها من الجهاز الفني، بينما يتكون خط الدفاع من بنتايك وحسام عبد المجيد ومحمد إسماعيل ومحمد إبراهيم. 

وفي خط الوسط يعتمد الفريق على محمد السيد ومحمد شحاتة وعبدالله السعيد وبيزيرا، لتأمين التوازن بين الدفاع والهجوم ودعم الثنائي الهجومي طوال المباراة.

