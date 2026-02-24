قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
التعليم تنفي تعديل مواصفات وشكل الأسئلة في امتحانات الثانوية العامة 2026
أمي جالها جلطة بسبب الأهلي.. جمال العدل يعلن مفاجأة عن عائلته
زلزال بقوة 5.6 ريختر بضرب سواحل ييلان شرق تايوان
قفزة مفاجئة.. أسعار الدواجن والبانيه سادس أيام شهر رمضان
مباراة عقيمة زي دوري الشركات.. تعليق مفاجئ من رضا عبدالعال بعد فوز الأهلي
الخارجية الروسية تعلن بدء عملية خاصة ضد أوكرانيا
سوريا .. اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن وفلول النظام السابق
عودة البرودة الشديدة.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس من الأربعاء إلى الأحد المقبل
تحطم طائرة إيرانية في محافظة أصفهان
الزمالك يواجه زد في الجولة 19 من الدوري.. الليلة
المغرب الساعة كام.. مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء سادس أيام رمضان
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

مستشار أمن سيبراني يوضح دور تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الشهر الكريم

الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي
البهى عمرو

قال الدكتور بلال أسعد، مستشار الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، إن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يكون أداة فعالة لتنظيم الحياة اليومية خلال شهر رمضان.

وأضاف خلال مداخلة في برنامج «رمضان القاهرة»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، وتقدمه الإعلاميتان شيرين غسان وآية الكفوري: «أنا من أشد المشجعين على استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل واعٍ ورزين، لأنه ينظم جميع جوانب حياتنا، من ترتيب الأولويات اليومية إلى إدارة الوقت والمجهود».

وأشار إلى أن هذه التطبيقات لا تقتصر على الجانب العملي فقط، بل تشمل أيضاً الجانب الروحاني، مثل متابعة العبادات، قراءة القرآن الكريم، وتدبره، وغيرها من الأنشطة الرمضانية، بما يساعد المستخدمين على أن يكونوا أكثر فعالية واستفادة من وقتهم خلال الشهر الكريم.

الذكاء الاصطناعي شهر رمضان رمضان

تحذير رمضاني.. هذا النوع من التمر والزبادي يضر الصحة

لامبورجيني ريفويلتو المعدلة من منصوري تنضم لشرطة دبي في 2026

أخطاء في تعبئة الوقود قد تكلفك كثيرا

محمد عبد المنصف

الجمهور ظلمها.. محمد عبد المنصف يكشف تفاصيل زواجه الثاني

