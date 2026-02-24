مستشار أمن سيبراني يوضح دور تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الشهر الكريم

قال الدكتور بلال أسعد، مستشار الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، إن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يكون أداة فعالة لتنظيم الحياة اليومية خلال شهر رمضان.

وأضاف خلال مداخلة في برنامج «رمضان القاهرة»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، وتقدمه الإعلاميتان شيرين غسان وآية الكفوري: «أنا من أشد المشجعين على استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل واعٍ ورزين، لأنه ينظم جميع جوانب حياتنا، من ترتيب الأولويات اليومية إلى إدارة الوقت والمجهود».

وأشار إلى أن هذه التطبيقات لا تقتصر على الجانب العملي فقط، بل تشمل أيضاً الجانب الروحاني، مثل متابعة العبادات، قراءة القرآن الكريم، وتدبره، وغيرها من الأنشطة الرمضانية، بما يساعد المستخدمين على أن يكونوا أكثر فعالية واستفادة من وقتهم خلال الشهر الكريم.