زادت 5 جنيه.. أسعار الفراخ البيضاء والبلدي والبانيه اليوم الثلاثاء

تشهد أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 24 فبراير، استقرار نسبياً في الأسعار في الأسواق المحلية وفي بورصة الدواجن، بعد ارتفاع بسيط في الاسعار خلال الايام الماضية قدره خمس جنيهات على بعض الأنواع .

ويستعرض لكم موقع صدى البلد أسعار الفراخ اليوم 6 رمضان وفقاً لبورصة الدواجن..

سعر الفراخ البيضاء اليوم

سجلت أسعار الفراخ البيضاء سعر 95 : 96 جنيهًا/ كيلو، لتباع فى الأسواق 105 : 106 جنيهًا مسجلا إرتفاع قدره 5 جنيهات



سعر الفراخ الحمراء اليوم

تراوحت أسعار الدواجن الساسو بين 107 و 108 جنيهات للكيلو فى البورصة، لتباع بالأسواق ما بين 117 و 118 جنيهًا للكيلو مسجلا إرتفاع قدره 2 جنيهات.

سعر الفراخ البلدي اليوم

كما استقرت أسعار الفراخ البلدي اليوم الاثنين في الأسواق، حيث سجل سعر الكيلو للمواطنين 125 - 145 جنيهًا.

سعر الفراخ الأمهات اليوم

سجل سعر كيلو الفراخ الأمهات اليوم:

85 جنيهًا داخل المزرعة.

88 جنيهًا داخل الأسواق.

وتشهد أسعار الأمهات استقرارًا نسبيًا في ظل توازن حركة البيع والشراء.



سعر كيلو صدور البانيه اليوم

سعر كيلو البانيه تراوح بين 230 جنيهات و 240 جنيه باختلاف الأسواق.



سعر البيض اليوم

سعر كرتونة البيض الأحمر 120 جملة وللمستهلك تتراوح ما بين 125 إلى 130 جنيهاً.

- سعر كرتونة البيض الأبيض 120 جنيهًا جملة وللمستهلك تتراوح ما بين 125 إلى 130 جنيهًا.

- سعر كرتونة البيض البلدي 145 جنيهًا جملة وللمستهلك تتراوح بين 150 إلى 155 جنيه