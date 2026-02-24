

أكدت الاستخبارات الخارجية الروسية أن بريطانيا وفرنسا تدركان أن تطورات الوضع في أوكرانيا لا تتركان أي فرصة لانتصار القوات المسلحة الأوكرانية.

وقالت الاستخبارات الخارجية الروسية في بيان تصريحات لها : لندن وباريس تعملان بنشاط على حل قضايا تزويد كييف بالأسلحة النووية ووسائل إيصالها.

وأضافت الاستخبارات الخارجية الروسية: لندن وباريس تعتقدان أن أوكرانيا يجب أن تجهز بقنبلة نووية "قذرة" على أقل تقدير.

وتابعت : ألمانيا رفضت المشاركة في خطة تزويد أوكرانيا بالأسلحة النووية.

وذكرت كذلك : يدرك البريطانيون والفرنسيون أن نقل الأسلحة النووية إلى كييف يعد انتهاكا لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، ويريدون أن يظهروا الأمر وكأنه خطة طورتها كييف.

وأكملت الاستخبارات الخارجية الروسية: تتركز الجهود الرئيسية للغرب على إظهار حصول كييف على أسلحة نووية وكأنها طورت من قبل الأوكرانيين أنفسهم.

وأردفت الاستخبارات الخارجية الروسية: تدرس لندن وباريس إمكانية نقل رأس حربي نووي صغير من طراز TN75 من صاروخ M51.1 الباليستي الذي يطلق من الغواصات إلى كييف سرا.

وتابعت الاستخبارات الخارجية الروسية: خطط لندن وباريس الخطيرة للغاية لتزويد أوكرانيا بالأسلحة النووية تشير إلى أنهما فقدتا الإحساس بالواقع.

وختمت الاستخبارات الخارجية الروسية: لندن وباريس تأملان عبثا في التهرب من المسؤولية عن خططهما لتزويد أوكرانيا بالأسلحة النووية، فسيفضح السر.