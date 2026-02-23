مدير مكتب الرئاسة الأوكرانية: روسيا لم تعطِ ردًا نهائيًا بعد بشأن عقد اجتماع بين زيلينسكي وبوتين

قال كيريلو بودانوف مدير مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن الوفد الأوكراني أثار، خلال المحادثات الثلاثية التي عقدت في جنيف، مسألة إمكانية عقد اجتماع بين زيلينسكي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأكد بودانوف – وفق وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية - أن روسيا لم تقدم بعد ردًا نهائيًا حيال هذا الأمر.

وأدلى "بودانوف"، بهذه التصريحات خلال حديثه للصحفيين ردًا على سؤال حول ما إذا كانت مسألة لقاء بين رئيسي أوكرانيا وروسيا قد نوقشت خلال المحادثات.

وقال زيلينسكي - في وقت سابق - إنه إذا التقى بوتين، فسيركز في المقام الأول على إنهاء الحرب بسرعة.