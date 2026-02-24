قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التعليم : انتظروا النماذج الاسترشادية لـ امتحانات الثانوية العامة 2026 ..قريباً
مناورات «أركتيك إيدج 2026» تنطلق في ألاسكا وجرينلاند بمشاركة أمريكية-كندية-دنماركية
ضياء رشوان: الوزارة هدفها التنسيق بين جهات الإعلام وتمثيل الحكومة وليس التحكم في أحد
الوزراء: الطلب الصناعي يدفع الفضة لمستويات قياسية وتوقعات إيجابية في 2026
رئيس الوزراء العراقي يؤكد الدعم الكامل لوحدة لبنان وسيادته
برعاية رئيس الجمهورية.. الداخلية تواصل فعاليات المرحلة الـ 28 من "كلنا واحد"
زيلينسكي: ندعو الاتحاد الأوروبي لتحديد تاريخ واضح لانضمام أوكرانيا
أول تعليق من الكرملين على نية لندن وباريس تسليح كييف بالأسلحة النووية
زيلينسكي يدعو ترامب لزيارة كييف لممارسة الضغط على روسيا
روسيا تعلن تحرير بلدة ريزدفيانكا وتكشف حصيلة خسائر أوكرانيا خلال 24 ساعة
ضياء رشوان من البرلمان: لا بد من قانون يحظر استخدام الهواتف المحمولة في المدارس
الأجواء شتوية.. الأرصاد: تحسن نسبي في طقس اليوم وأمطار على بعض المناطق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مدبولي: مبادرة"أبواب الخير" ليس إحسانًا عابرًا بل حماية اجتماعية شاملة

مدبولي
مدبولي
كتب محمود مطاوع

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، من أمام ساحة الشعب بالعاصمة الجديدة؛ إطلاق مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية "أبواب الخير"، والتي ينظمها صندوق تحيا مصر ووزارة التضامن الاجتماعي؛ لدعم الأسر الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان المعظم في جميع المحافظات.

وفي كلمته خلال الفعالية، توجه رئيس الوزراء بالتهنئة للحضور بمناسبة قدوم شهر رمضان المُعظم، مُعتبراً أنه من نفحات الشهر الكريم أن يتم هذا المُلتقى على الخير من خلال المُبادرة الرئاسية "أبواب الخير"؛ في تجسيدٍ واضحٍ لمعنى عظيم من معاني الدولة المصرية في أسمى صورها؛ تفتحُ به أبواب الخيرِ لأهلها، ونُدخل به البسمة على قلوب كل المصريين.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن البداية جاءت تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإطلاق المُبادرة الرئاسية "أبواب الخير" بالتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي وصندوق تحيا مصر، لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان المُبارك، في عملٍ واسعِ النطاق يُغطي محافظات الجمهورية كافة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذه المبادرة ليست مُجرد أرقام، لكنها حماية اجتماعية مُركزة ومُكثفة على الأرض؛ مُستطرداً: "نحن اليوم أمام تدخلاتٍ واسعة ومُباشرة تمس حياة الفئات الأولى بالرعاية يوميًا؛ تقدم أكثر من 4 ملايين وجبة ساخنة من خلال مطابخ صندوق تحيا مصر، ومطابخ المحروسة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، مع توزيع 5.5 مليون كرتونة غذائية عبر قوافل مستمرة تصل إلى الأكثر احتياجاً في جميع المحافظات، مع افتتاح منفذ لتوزيع كراتين المواد الغذائية على العاملين بالخدمات المعاونة وأفراد الأمن والصيانة بالعاصمة الجديدة".

ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن هذا الدور الهام يتكامل مع جهود وزارة التضامن الاجتماعي والشركاء من الجمعيات الأهلية عبر منظومة أهل الخير ومطابخ المحروسة، بتقديم أكثر من 60 مليون وجبة إفطار وسحور، من خلال 286 شريكًا و657 نقطة لـ "أهل الخير" على مستوى الجمهورية، بما يعكس قوة المجتمع المدني المصري وقدرته على الوصول السريع والفاعل.

وأكد رئيس الوزراء أن الخير يستمر في أرجاء الوطن؛ حيث يقدم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي مبادرة "أثر الخير"، والتي يستفيد منها 14 مليون مواطن، بإعداد أكثر من 250 مائدة رحمن، مع تجهيز أكثر من 150 مطبخا، ويختتم التحالف شهر رمضان المعظم بفعالية "مصر على سفرة واحدة" في 27 محافظة، كما يواصل الهلال الأحمر المصري دوره الوطني والإنساني ضمن حملة "هلال الخير"، مستهدفًا 6.5 مليون مستفيد داخل مصر وكذا من الأشقاء في قطاع غزة، ويمتد هذا الجهد الإنساني أيضًا عبر المطبخ الإنساني لإفطار عابري السبيل في العريش ورفح والشيخ زويد، في صورة تؤكد أن روح التضامن المصري تصل إلى كل مكان، وإلى كل من يحتاج.

وأوضح أنه بهذا يصل إجمالي المستهدف من جميع المبادرات خلال شهر رمضان الكريم إلى أكثر من 71 مليون وجبة ساخنة داخل مصر وأكثر من 5.5 مليون كرتونة مواد غذائية.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: "إن قيمة "أبواب الخير" ليست فقط في حجم ما تقدمه، بل في الفلسفة التي تحكمها: فالإطعام ليس إحسانًا عابرًا، بل حماية اجتماعية شاملة، والشراكة ليست تنسيقًا إداريًا، بل قوة وطنية مُضاعفة، كما أن كرامة المواطن تظل هي نقطة البداية والنهاية في كل تدخل، فهذه هي مصر التي نعتز بها، مصر التي تتحرك كوحدةٍ واحدةٍ، الحكومة والصناديق الوطنية، والجمعيات الأهلية، والمتطوعون، كلهم على قلب رجل واحد، في نموذج يُدرس من التشارك والتكامل نحو رسالة تضامن في كل بقعة على أرض مصرنا الغالية.. فمصر هي التي تُطعم، وتساند، وتحمي، ولا تترك أحدًا خلف الركب".

وفي ختام كلمته، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إطلاق مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية "أبواب الخير". 
 

أبواب الخير صندوق تحيا مصر رئيس الوزراء مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي مدبولي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ياسر ورامز جلال مع والدهم

أزمة الفيديو المسيء.. «المهن التمثيلية» تعتذر لياسر ورامز جلال وتُحيل أحمد ماهر للتحقيق

سعر الذهب في مصر اليوم .. عيار 21 يفاجئ الجميع

سعر الذهب اليوم في مصر 24 فبراير 2026 .. عيار 21 يواصل الصعود

أكلة في رمضان

أكلة في رمضان أوصى بها النبي تجعل الله وملائكته يصلون عليك.. هل تعرفها؟

صورة ارشيفية

موعد صرف معاشات مارس لـ 11.5 مليون مستحق

زينة وشقيقها

وفاة شقيق زينة وتشييع الجثمان اليوم من مسجد حسن الشربتلي

الأهلي

إلغاء المؤتمر الصحفي لمدرب الأهلي ييس توروب عقب مباراة سموحة.. اعرف السبب

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 24 فبراير

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 24-2-2026

ترشيحاتنا

أرشيفية

غزوة بدر الكبرى امتحان لصبر المسلمين وثباتهم وليست مجرد مواجهة عسكرية

مرشد سياحي

نقيب المرشدين السياحيين يوضح موقف النقابة من رسم مرشد على هرم أثري بسقارة

الهواتف المحمولة

تنظيم الاتصالات: مصر تستهلك 25 مليون هاتف سنويا.. ونستهدف تغطية 80% من الاحتياج

بالصور

طريقة عمل مكرونة بالصلصة واللحمة المفرومة.. أكلة تكفي الأسرة

طريقة عمل مكرونة بالصلصة واللحمة المفرومة بميزانية بسيطة
طريقة عمل مكرونة بالصلصة واللحمة المفرومة بميزانية بسيطة
طريقة عمل مكرونة بالصلصة واللحمة المفرومة بميزانية بسيطة

طبق جانبي للعزومات.. مكعبات دجاج بالزبدة والثوم مع صوص الفلفل الكريمي

مكعبات دجاج بالزبدة والثوم مع صوص الفلفل الكريمي
مكعبات دجاج بالزبدة والثوم مع صوص الفلفل الكريمي
مكعبات دجاج بالزبدة والثوم مع صوص الفلفل الكريمي

مرسيدس جي كلاس الصغيرة تودع حلم السيارات الكهربائية

مرسيدس Little G 2027
مرسيدس Little G 2027
مرسيدس Little G 2027

أضرار استخدام "فوطة" مايكروفايبر لتلميع السيارة

فوط السيارة المايكروفايبر
فوط السيارة المايكروفايبر
فوط السيارة المايكروفايبر

فيديو

محمد نجاتي

عليا الطلاق ماهتكلم.. محمد نجاتي ينفعل بسبب أزمته مع منه عرفه ومحمد رمضان

ايمان الزيدي

أنا مش بتاعت ترند.. رد ناري من إيمان الزيدي بعد تصريحات محمد عبد المنصف

محمد عبد المنصف

صعب أعتذر لها.. محمد عبد المنصف يتحدث لأول مرة عن زوجته الثانية إيمان الزيدي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الأميرة سنت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الذئاب المنفردة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: شهر الأنوار

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: خداع الهدايا.. حين يتحول حصان طروادة إلى شفرة رقمية

المزيد