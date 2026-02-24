قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التعليم : انتظروا النماذج الاسترشادية لـ امتحانات الثانوية العامة 2026 ..قريباً
مناورات «أركتيك إيدج 2026» تنطلق في ألاسكا وجرينلاند بمشاركة أمريكية-كندية-دنماركية
ضياء رشوان: الوزارة هدفها التنسيق بين جهات الإعلام وتمثيل الحكومة وليس التحكم في أحد
الوزراء: الطلب الصناعي يدفع الفضة لمستويات قياسية وتوقعات إيجابية في 2026
رئيس الوزراء العراقي يؤكد الدعم الكامل لوحدة لبنان وسيادته
برعاية رئيس الجمهورية.. الداخلية تواصل فعاليات المرحلة الـ 28 من "كلنا واحد"
زيلينسكي: ندعو الاتحاد الأوروبي لتحديد تاريخ واضح لانضمام أوكرانيا
أول تعليق من الكرملين على نية لندن وباريس تسليح كييف بالأسلحة النووية
زيلينسكي يدعو ترامب لزيارة كييف لممارسة الضغط على روسيا
روسيا تعلن تحرير بلدة ريزدفيانكا وتكشف حصيلة خسائر أوكرانيا خلال 24 ساعة
ضياء رشوان من البرلمان: لا بد من قانون يحظر استخدام الهواتف المحمولة في المدارس
الأجواء شتوية.. الأرصاد: تحسن نسبي في طقس اليوم وأمطار على بعض المناطق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

“أثر الصيام في تزكية النفوس” رابع لقاءات ملتقى الفكر الإسلامي من مسجد الحسين

ملتقى الفكر الإسلامي بالحسين
ملتقى الفكر الإسلامي بالحسين
عبد الرحمن محمد

عقد أمس الاثنين 23 من فبراير 2026م رابع لقاءات الملتقى، ضمن حلقات بودكاست «ملتقى الفكر الإسلامي» ، وذلك في إطار فعاليات «ملتقى الفكر الإسلامي» الذي ينظمه المجلس الأعلى للشئون الإسلامية برعاية كريمة من  الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، وبإشراف الدكتور أحمد نبوي - الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، 

واستضاف اللقاء الأستاذ الدكتور إبراهيم الهدهد - رئيس جامعة الأزهر الشريف الأسبق، في حوار أجراه الإعلامي الدكتور وليد الحسيني، تناول فضل شهر رمضان المبارك وأثره في تزكية النفوس والارتقاء بالإنسان في مدارج العبودية.

أكد الدكتور إبراهيم الهدهد أن شهر رمضان ضيف كريم جاء لتغذية الأرواح قبل الأجساد، وأن إكرام هذا الضيف من تمام الإيمان؛ إذ يفتح الله فيه أبواب التوبة والرحمة، ويرتقي العبد فيه في منازل العبودية، متخلقًا بأخلاق الصيام التي تهذب السلوك وتزكي القلوب.

وتطرق إلى مقام الشكر والرضا، مبينًا أن الرضا بقضاء الله وقدره من أعلى مقامات الإيمان، وأن أهل الرضا يوقنون بأن المنح قد تكون كامنة في طيات المحن، مستشهدًا بما رُوي عن الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «ما ابتليت ببلاء إلّا كان لله تعالى عليّ فيه أربع نِعَم: إذ لم يكن في ديني، وإذ لم يكن أعظم، وإذ لم أحرم الرّضا به، وإذ أرجو الثّواب عليه»، في قراءة إيمانية تعكس عمق الفقه في التعامل مع أقدار الله تعالى.

وأوضح أن رمضان يأتي طبيبًا للنفوس والقلوب، يطهرها من الغل والحقد والحسد، ويعيد تشكيل الوجدان على معاني الصفاء والسمو، مؤكدًا أن الصيام يرقّي العبد إلى مقام الإحسان، حيث يعبد الله كأنه يراه، وأن من لم يتخلق بأخلاق الصيام، فربما لم يكن حظه من صيامه إلا الجوع والعطش.

وشدد على ضرورة أن يتحول الصيام إلى منهج حياة، يثمر خلقًا كريمًا ولسانًا طيبًا وقلبًا سليمًا، حتى تتحقق الغاية الكبرى من هذه العبادة في بناء الإنسان وصناعة الوعي.

وشهد اللقاء فواصل روحانية من الابتهالات والتواشيح الدينية، قدّمها المبتهل الشيخ يسري معتوق، أضفت أجواءً إيمانية مميزة، وسط تفاعل كبير من رواد المسجد، في مشهد يجسد رسالة الملتقى في الجمع بين الفكر الرصين والروحانية العميقة.

ملتقى الفكر الإسلامي مسجد الإمام الحسين الصيام الأعلى للشئون الإسلامية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ياسر ورامز جلال مع والدهم

أزمة الفيديو المسيء.. «المهن التمثيلية» تعتذر لياسر ورامز جلال وتُحيل أحمد ماهر للتحقيق

سعر الذهب في مصر اليوم .. عيار 21 يفاجئ الجميع

سعر الذهب اليوم في مصر 24 فبراير 2026 .. عيار 21 يواصل الصعود

أكلة في رمضان

أكلة في رمضان أوصى بها النبي تجعل الله وملائكته يصلون عليك.. هل تعرفها؟

صورة ارشيفية

موعد صرف معاشات مارس لـ 11.5 مليون مستحق

زينة وشقيقها

وفاة شقيق زينة وتشييع الجثمان اليوم من مسجد حسن الشربتلي

الأهلي

إلغاء المؤتمر الصحفي لمدرب الأهلي ييس توروب عقب مباراة سموحة.. اعرف السبب

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 24 فبراير

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 24-2-2026

ترشيحاتنا

أرشيفية

غزوة بدر الكبرى امتحان لصبر المسلمين وثباتهم وليست مجرد مواجهة عسكرية

مرشد سياحي

نقيب المرشدين السياحيين يوضح موقف النقابة من رسم مرشد على هرم أثري بسقارة

الهواتف المحمولة

تنظيم الاتصالات: مصر تستهلك 25 مليون هاتف سنويا.. ونستهدف تغطية 80% من الاحتياج

بالصور

طريقة عمل مكرونة بالصلصة واللحمة المفرومة.. أكلة تكفي الأسرة

طريقة عمل مكرونة بالصلصة واللحمة المفرومة بميزانية بسيطة
طريقة عمل مكرونة بالصلصة واللحمة المفرومة بميزانية بسيطة
طريقة عمل مكرونة بالصلصة واللحمة المفرومة بميزانية بسيطة

طبق جانبي للعزومات.. مكعبات دجاج بالزبدة والثوم مع صوص الفلفل الكريمي

مكعبات دجاج بالزبدة والثوم مع صوص الفلفل الكريمي
مكعبات دجاج بالزبدة والثوم مع صوص الفلفل الكريمي
مكعبات دجاج بالزبدة والثوم مع صوص الفلفل الكريمي

مرسيدس جي كلاس الصغيرة تودع حلم السيارات الكهربائية

مرسيدس Little G 2027
مرسيدس Little G 2027
مرسيدس Little G 2027

أضرار استخدام "فوطة" مايكروفايبر لتلميع السيارة

فوط السيارة المايكروفايبر
فوط السيارة المايكروفايبر
فوط السيارة المايكروفايبر

فيديو

محمد نجاتي

عليا الطلاق ماهتكلم.. محمد نجاتي ينفعل بسبب أزمته مع منه عرفه ومحمد رمضان

ايمان الزيدي

أنا مش بتاعت ترند.. رد ناري من إيمان الزيدي بعد تصريحات محمد عبد المنصف

محمد عبد المنصف

صعب أعتذر لها.. محمد عبد المنصف يتحدث لأول مرة عن زوجته الثانية إيمان الزيدي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الأميرة سنت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الذئاب المنفردة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: شهر الأنوار

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: خداع الهدايا.. حين يتحول حصان طروادة إلى شفرة رقمية

المزيد