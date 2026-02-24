“أثر الصيام في تزكية النفوس” رابع لقاءات ملتقى الفكر الإسلامي من مسجد الحسين

عقد أمس الاثنين 23 من فبراير 2026م رابع لقاءات الملتقى، ضمن حلقات بودكاست «ملتقى الفكر الإسلامي» ، وذلك في إطار فعاليات «ملتقى الفكر الإسلامي» الذي ينظمه المجلس الأعلى للشئون الإسلامية برعاية كريمة من الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، وبإشراف الدكتور أحمد نبوي - الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية،

واستضاف اللقاء الأستاذ الدكتور إبراهيم الهدهد - رئيس جامعة الأزهر الشريف الأسبق، في حوار أجراه الإعلامي الدكتور وليد الحسيني، تناول فضل شهر رمضان المبارك وأثره في تزكية النفوس والارتقاء بالإنسان في مدارج العبودية.

أكد الدكتور إبراهيم الهدهد أن شهر رمضان ضيف كريم جاء لتغذية الأرواح قبل الأجساد، وأن إكرام هذا الضيف من تمام الإيمان؛ إذ يفتح الله فيه أبواب التوبة والرحمة، ويرتقي العبد فيه في منازل العبودية، متخلقًا بأخلاق الصيام التي تهذب السلوك وتزكي القلوب.

وتطرق إلى مقام الشكر والرضا، مبينًا أن الرضا بقضاء الله وقدره من أعلى مقامات الإيمان، وأن أهل الرضا يوقنون بأن المنح قد تكون كامنة في طيات المحن، مستشهدًا بما رُوي عن الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «ما ابتليت ببلاء إلّا كان لله تعالى عليّ فيه أربع نِعَم: إذ لم يكن في ديني، وإذ لم يكن أعظم، وإذ لم أحرم الرّضا به، وإذ أرجو الثّواب عليه»، في قراءة إيمانية تعكس عمق الفقه في التعامل مع أقدار الله تعالى.

وأوضح أن رمضان يأتي طبيبًا للنفوس والقلوب، يطهرها من الغل والحقد والحسد، ويعيد تشكيل الوجدان على معاني الصفاء والسمو، مؤكدًا أن الصيام يرقّي العبد إلى مقام الإحسان، حيث يعبد الله كأنه يراه، وأن من لم يتخلق بأخلاق الصيام، فربما لم يكن حظه من صيامه إلا الجوع والعطش.

وشدد على ضرورة أن يتحول الصيام إلى منهج حياة، يثمر خلقًا كريمًا ولسانًا طيبًا وقلبًا سليمًا، حتى تتحقق الغاية الكبرى من هذه العبادة في بناء الإنسان وصناعة الوعي.

وشهد اللقاء فواصل روحانية من الابتهالات والتواشيح الدينية، قدّمها المبتهل الشيخ يسري معتوق، أضفت أجواءً إيمانية مميزة، وسط تفاعل كبير من رواد المسجد، في مشهد يجسد رسالة الملتقى في الجمع بين الفكر الرصين والروحانية العميقة.