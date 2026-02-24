أيام الله في رمضان.. الأوقاف تعلن موضوع خطبة الجمعة القادمة

أعلنت وزارة الأوقاف ، عن إطلاق الإصدار الواحد والأربعين من سلسلة «زاد الأئمة والخطباء»، والذي يتناول موضوع خطبة الجمعة القادمة تحت عنوان «أيام الله في رمضان».

ويهدف هذا الإصدار إلى تسليط الضوء على أن الشهر الفضيل ليس مجرد وقت للعبادة الساكنة، بل هو شهر الجد والاجتهاد والنشاط والعمل الدؤوب.

رمضان.. شهر الانتصارات والعمل

تستعرض الخطبة الأولى محطات تاريخية فاصلة، مؤكدة أن رمضان هو شهر الفتوحات والانتصارات الكبرى التي غيرت مجرى التاريخ الإسلامي، ومن أبرزها غزوة بدر الكبرى، ومعركة عين جالوت، وانتصارات العاشر من رمضان المجيدة.

وتوجه الوزارة ، من خلال هذا الموضوع رسالة توعوية بضرورة استغلال طاقة الصيام في الإنتاج والعمل، والاقتداء بالأبطال الذين حققوا الأمجاد في هذا الشهر المبارك.



خطبة الجمعة الثانية مساعدة الزوج لزوجته



وفي سياق تعزيز الروابط الأسرية والقيم الأخلاقية داخل المنزل، خصصت الوزارة الخطبة الثانية لموضوع «مساعدة الزوج لزوجته». وتتناول الخطبة أهمية التعاون والمودة بين الزوجين، اقتداءً بسنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان في مهنة أهله، مما يساهم في بناء أسرة متماسكة ومستقرة تقوم على التراحم والمشاركة.

دعم الأئمة والخطباء

يأتي هذا الإصدار ضمن جهود وزارة الأوقاف المستمرة لتزويد الأئمة بمادة علمية ودعوية رصينة، تساعدهم في توصيل الرسالة الوسطية للدين الإسلامي، وربط المناسبات الدينية بالواقع العملي والاجتماعي للمواطنين.