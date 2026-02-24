قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مواجهة صعبة .. موعد مباراة بيراميدز وغزل المحلة بالدوري الممتاز
مسؤول بمجلس الاحتياط الفيدرالي يحذر: التوظيف سينخفض وسوق العمل الأمريكي يواجه ضعفا
لا غالب ولا مغلوب.. الحرب الروسية الأوكرانية تدخل عامها الخامس| تقرير
استشاري تغذية يقدم نصائح مهمة للإفطار الصحي في شهر رمضان
مدبولي: 5.5 مليون عبوة مواد غذائية للمواطنين خلال رمضان
ينفذها «تحيا مصر» والتضامن.. رئيس الوزراء يطلق المبادرة الرئاسية «أبواب الخير»
مدبولي يطلق مبادرة "أبواب الخير" لدعم الأسر المستحقة والأولى بالرعاية
الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء 24 فبراير 2026 في مصر
حالة وحيدة لتركه.. المفتي يوضح التصرف الشرعي حال رؤية الصائم يأكل أو يشرب ناسيا
التضامن: "أبواب الخير" مستهدف وصولها إلى 70 مليون مواطن بمختلف المحافظات
مدبولي: نقدم يوميا 4.5 مليون وجبة ساخنة من خلال مطابخ "تحيا مصر"
خطط خطيرة.. روسيا تتهم بريطانيا وفرنسا بتزويد أوكرانيا بأسلحة نووية
أخبار البلد

ينفذها «تحيا مصر» والتضامن.. رئيس الوزراء يطلق المبادرة الرئاسية «أبواب الخير»

أ ش أ

أطلق رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم "الثلاثاء"، مبادرة رئيس الجمهورية «أبواب الخير»، بساحة الشعب بالعاصمة الجديدة، التي ينفذها صندوق «تحيا مصر» بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.

وحضر احتفالية إطلاق المبادرة، وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي، ووزيرة التنمية المحلية والبيئة الدكتورة منال عوض، ووزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور علاء فاروق، ووزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري، ومحافظ القاهرة الدكتور إبراهيم صابر، ومحافظ الجيزة الدكتور أحمد الأنصاري، ومحافظ القليوبية الدكتور حسام الدين عبد الفتاح.

وتفقد رئيس مجلس الوزراء والوزراء اصطفاف الشاحنات التي تحمل كراتين المواد الغذائية، والمقرر انطلاقها بعد قليل نحو المناطق المستهدفة بالدعم، مشيدا بحسن التنظيم وجاهزية منظومة العمل، وبمستوى التنسيق بين الجهات المشاركة، وأكد أهمية تكامل جهود مؤسسات الدولة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بكفاءة وسرعة.

وتقوم وزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع صندوق «تحيا مصر»، بتنفيذ مبادرة «أبواب الخير» خلال شهر رمضان المعظم، بهدف تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الآولى بالرعاية وتوفير احتياجاتهم المعيشية في مختلف محافظات الجمهورية.

وتتضمن المبادرة توزيع 3 ملايين كرتونة مواد غذائية على الأسر الآولى بالرعاية عبر قوافل مستمرة تغطي جميع المحافظات على مدار الشهر الكريم، إلى جانب تقديم 4 ملايين وجبة ساخنة من خلال الجهات الشريكة.

يأتي ذلك في إطار تكامل جهود مؤسسات الدولة مع منظمات المجتمع المدني لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين خلال شهر رمضان المبارك.

