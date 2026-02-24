ينفذها «تحيا مصر» والتضامن.. رئيس الوزراء يطلق المبادرة الرئاسية «أبواب الخير»

أطلق رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم "الثلاثاء"، مبادرة رئيس الجمهورية «أبواب الخير»، بساحة الشعب بالعاصمة الجديدة، التي ينفذها صندوق «تحيا مصر» بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.

وحضر احتفالية إطلاق المبادرة، وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي، ووزيرة التنمية المحلية والبيئة الدكتورة منال عوض، ووزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور علاء فاروق، ووزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري، ومحافظ القاهرة الدكتور إبراهيم صابر، ومحافظ الجيزة الدكتور أحمد الأنصاري، ومحافظ القليوبية الدكتور حسام الدين عبد الفتاح.

وتفقد رئيس مجلس الوزراء والوزراء اصطفاف الشاحنات التي تحمل كراتين المواد الغذائية، والمقرر انطلاقها بعد قليل نحو المناطق المستهدفة بالدعم، مشيدا بحسن التنظيم وجاهزية منظومة العمل، وبمستوى التنسيق بين الجهات المشاركة، وأكد أهمية تكامل جهود مؤسسات الدولة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بكفاءة وسرعة.

وتقوم وزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع صندوق «تحيا مصر»، بتنفيذ مبادرة «أبواب الخير» خلال شهر رمضان المعظم، بهدف تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الآولى بالرعاية وتوفير احتياجاتهم المعيشية في مختلف محافظات الجمهورية.

وتتضمن المبادرة توزيع 3 ملايين كرتونة مواد غذائية على الأسر الآولى بالرعاية عبر قوافل مستمرة تغطي جميع المحافظات على مدار الشهر الكريم، إلى جانب تقديم 4 ملايين وجبة ساخنة من خلال الجهات الشريكة.

يأتي ذلك في إطار تكامل جهود مؤسسات الدولة مع منظمات المجتمع المدني لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين خلال شهر رمضان المبارك.