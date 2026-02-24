قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
التعليم : انتظروا النماذج الاسترشادية لـ امتحانات الثانوية العامة 2026 ..قريباً
مناورات «أركتيك إيدج 2026» تنطلق في ألاسكا وجرينلاند بمشاركة أمريكية-كندية-دنماركية
ضياء رشوان: الوزارة هدفها التنسيق بين جهات الإعلام وتمثيل الحكومة وليس التحكم في أحد
الوزراء: الطلب الصناعي يدفع الفضة لمستويات قياسية وتوقعات إيجابية في 2026
رئيس الوزراء العراقي يؤكد الدعم الكامل لوحدة لبنان وسيادته
برعاية رئيس الجمهورية.. الداخلية تواصل فعاليات المرحلة الـ 28 من "كلنا واحد"
زيلينسكي: ندعو الاتحاد الأوروبي لتحديد تاريخ واضح لانضمام أوكرانيا
أول تعليق من الكرملين على نية لندن وباريس تسليح كييف بالأسلحة النووية
زيلينسكي يدعو ترامب لزيارة كييف لممارسة الضغط على روسيا
روسيا تعلن تحرير بلدة ريزدفيانكا وتكشف حصيلة خسائر أوكرانيا خلال 24 ساعة
ضياء رشوان من البرلمان: لا بد من قانون يحظر استخدام الهواتف المحمولة في المدارس
الأجواء شتوية.. الأرصاد: تحسن نسبي في طقس اليوم وأمطار على بعض المناطق
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
شوبير يعاتب نادر شوقي: اتهموني بقـ.ـتل رفعت.. والأخير يرد: لم تكن موجودا في الصورة علشان أدافع عنك

أحيا الإعلامي أحمد شوبير، ملف رحيل أحمد رفعت نجم مودرن سبورت الذي وافته المنية في يوليو 2024، خلال حديثه مع نادر شوقي وكيل اللاعبين.


وبدأ شوبير حديثه الإعلامي خلال استضافة نادر شوقي ببرنامج «أقر وأعترف»، بكشف كواليس مكالمته مع وكيل اللاعبين والتي استمرت لـ 40 دقيقة، حيث تبادلا العتاب، وبرر شوبير موقفه بأن “والموضوع مسني شخصيا”.

واستكمل شوبير حديثه موجها لـ نادر شوقي: «أنت كنت ضيف عند إبراهيم فايق واتكلمتوا على موضوع رفعت واتفقتوا ان في اتنين تسببا في القصة، وإن الشخص الأولي (فلان الفلاني) والتاني الناس مش عارفينه والكلام راح ليا أنا وإبراهيم سألك في الكواليس هل كابتن شوبير ليه علاقة بالموضع وانت قولت لا ولا من قريب ولا من بعيد وإبراهيم مسألكش في الحلقة وكان لازم يسألك على الهواء».

ورد نادر شوقي على كلمات شوبير المفاجئة: «أنا راجل صريح وانت لم تكن موجودا في الصورة علشان أتولى مهمة الدفاع عنك وأبرأك».وتابع: «انت مش موجود على ساحة الموضوع وأنا اتكلمت معاك ومع ابنك في الموضوع ده وانت من أوائل الناس اليل جت شافت رفعت في المستشفي قبل ما أي حد يجي وياخد الصورة».وقاطعه شوبير: «الوزير أشرف صبحي جه وخد صورة علشان يطمن الناس ولكنها فهمت بشكل ما».

واستكمل نادر حديثه: «انت مش موجود من أول يوم لحد دلوقتي ولا كنت موجود في النادي أيام القصة دي ولا أي حاجة وأنا لا أتعامل في السوشيال ميديا، ولو في حاجة تخصك هطلع اتكلم».

وبتعابير وجه حزينة، اعترف شوبير: «أنا اتهمت إني قاتل في هذا التوقيت وأنا صممت أكون موجود في العزا، وأهل رفعت قالوا هنجبلك حقك».

واختتم الحديث في القضية، بإجابة حاسمة من نادر شوقي على سؤال شوبير، قائلا: «كيف نتدارك الخطأ؟ نحترم القوانين والموضوع بسيط مش محتاج فتي».

