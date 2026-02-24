استشاري تغذية يقدم نصائح مهمة للإفطار الصحي في شهر رمضان

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
في شهر رمضان، يُعد الإفطار جزءًا مهمًا خاصة بعد صيام يوم  طويل ويتساءل العديد عن أفضل الطرق الصحية للإفطار.

 وفي هذا السياق، كشفت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري التغذية والمناعة، في حديثها لبرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، عن أهم النصائح للإفطار الصحي في شهر رمضان.

 البداية بتمرة وماء

أشارت الدكتورة نهلة خلال صباح البلد ، إلى أهمية البدء بتناول تمرة واحدة مع قليل من الماء عند الإفطار، وهي طريقة تقليدية ولكنها مفيدة جدًا للصحة. 

فالتمر غني بالسكر الطبيعي الذي يعيد مستويات الطاقة بسرعة بعد الصيام، والماء يساعد على ترطيب الجسم بعد فترة طويلة من الجفاف.

 الصلاة أولًا، ثم تناول الطعام بشكل تدريجي

بعد تناول التمر والماء، أوصت نهلة عبد الوهاب بصلاة المغرب أولًا، وبعد أداء صلاة المغرب، يمكن البدء بتناول الطعام، حيث يُفضل البدء بالبروتينات مثل الدجاج أو الأسماك، بالإضافة إلى السلطات و الشوربة، وهذه الخيارات تضمن الحصول على تغذية متوازنة، حيث تحتوي البروتينات على الأحماض الأمينية الأساسية التي يحتاجها الجسم لبناء الأنسجة، بينما تساعد السلطات والشوربات على تلطيف المعدة بعد فترة طويلة من الصيام.

 ضرورة تناول الطعام بهدوء

الطعام في رمضان يجب أن يُتناول بهدوء وبطء، ويُنصح بتجنب الأكل السريع والذي يؤدي إلى إشباع المعدة أكثر من طاقتها، والإفراط في تناول الطعام يضع ضغطًا على الجهاز الهضمي، وقد يتسبب في الشعور بالخمول والتعب خلال فترة ما بين الإفطار والسحور، ولذا يُفضل أن تكون الوجبة صحية ومتوازنة دون الإفراط في الكميات.

الحذر من الحلويات بعد الإفطار

وحذرت نهلة عبد الوهاب من الإفراط في تناول الحلويات مثل الكنافة أو القطايف بعد الإفطار.

الحلويات تحتوي على سكريات سريعة الامتصاص التي تؤدي إلى ارتفاع مفاجئ في مستويات السكر في الدم، ما قد يزيد من فرصة تخزين الدهون في الجسم ويؤدي إلى ارتفاع مستويات الكوليسترول.

