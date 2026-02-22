في رمضان وذكرى رحيله.. نصائح الدكتور هاني الناظر للصائمين

في ذكرى وفاة هاني الناظر يذكر الكثير من النصائح الإنسانية والصحية التي كان يكررها خلال حياته، سواء عبر أبحاثه أو منشوراته على السوشيال ميديا، وهي تعكس فلسفته في الحياة والعناية بالجسم.

وكان يذكرنا الدكتور هاني الناظر بأهمية الاهتمام بصحتنا أثناء الصيام، وتركز نصائحه على التوازن بين التغذية، الترطيب، والحركة البسيطة:

1. البداية الصحية للإفطار

ينصح ببدء الإفطار بتمر واحد وكوب ماء قبل أي وجبة كبيرة، لتهيئة المعدة وهضم الطعام بشكل أفضل، وتقليل شعور الجسم بالخمول بعد الأكل.

2. زيادة الخضار وتقليل المخللات

السلطات والخضروات الطازجة تساعد على تزويد الجسم بالفيتامينات والألياف، بينما المخللات والأطعمة المالحة قد تزيد العطش وتجهد الجسم.

3. الترطيب المنتظم

شرب الماء على فترات بين الإفطار والسحور أساسي لتعويض السوائل المفقودة، ويساعد على الحفاظ على صحة الكلى والجلد ويقلل التعب.

4. الاعتدال في الحلويات

الحلويات الرمضانية اللذيذة مثل القطايف والكنافة يجب تناولها باعتدال، ويفضل استبدال بعضها بالفاكهة الطازجة لتجنب زيادة الوزن وارتفاع السكر المفاجئ.

5. الحركة بعد الإفطار

المشي نصف ساعة بعد الإفطار أو التراويح يحسن الهضم، وينشط الدورة الدموية، ويقلل من شعور الخمول والتثاقل.

6. الأكل ببطء وترتيب الوجبات

الاستعجال في تناول الطعام بعد الصيام يرهق المعدة، لذلك يجب الأكل ببطء وتوزيع الوجبات بين الإفطار والسحور بشكل متوازن.

فكل ماعليك أن تبدأ الإفطار بحكمة، اشربي الماء بانتظام، التركيز على الخضار والفواكه، والابتعاد عن الإفراط في السكريات، والتحرك بعد الأكل. بهذه الطريقة، يصبح الصيام فرصة لتعزيز الصحة وليس فقط للامتناع عن الطعام.