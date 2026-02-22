قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
متحدث الوزراء: تقييم أداء المحافظين يركز على الخدمات والتعديات الزراعية ورضا المواطنين
الملك تشارلز يفتح أبواب القصر.. وثائق أندرو وإبستين السرية بيد الشرطة
من دار الفطرة إلى شوارع القاهرة.. حكاية موائد الرحمن عبر التاريخ
للقطاعين الحكومي والخاص.. موعد أول إجازة رسمية في مصر 2026
العمل: لا تسجيل إلكتروني للعمالة غير المنتظمة بشكل شخصي.. والمنح تُصرف للمسجّلين فقط
حبس وغرامة .. عقوبات مشدّدة للمتهمين بالتعدي على فتاة بالضرب في الدقهلية
وزير التخطيط يبحث مع البنك الدولي تعزيز الانضباط المالي والاستثمار الاجتماعي
وزير الاستثمار: ربط إلكتروني بين 5 جهات لتسريع خدمات المستثمرين
الأزهر للفتوى: الصيام يأتي شفيعًا لصاحبه يوم القيامة
مواعيد مباريات اليوم الأحد 22-2- 2026 والقنوات الناقلة| كل الدوريات
فوز الأهلي والزمالك.. نتائج المرحلة النهائية في دوري محترفي اليد
والدة المتهمين في واقعة باسوس: بيننا خلافات قديمة وولادي مظلومين
مرأة ومنوعات

في رمضان وذكرى رحيله.. نصائح الدكتور هاني الناظر للصائمين

هاني الناظر
هاني الناظر
ريهام قدري

في ذكرى وفاة هاني الناظر يذكر الكثير من النصائح الإنسانية والصحية التي كان يكررها خلال حياته، سواء عبر أبحاثه أو منشوراته على السوشيال ميديا، وهي تعكس فلسفته في الحياة والعناية بالجسم.

 وكان يذكرنا الدكتور هاني الناظر بأهمية الاهتمام بصحتنا أثناء الصيام، وتركز نصائحه على التوازن بين التغذية، الترطيب، والحركة البسيطة:

1. البداية الصحية للإفطار

ينصح ببدء الإفطار بتمر واحد وكوب ماء قبل أي وجبة كبيرة، لتهيئة المعدة وهضم الطعام بشكل أفضل، وتقليل شعور الجسم بالخمول بعد الأكل.

2. زيادة الخضار وتقليل المخللات

السلطات والخضروات الطازجة تساعد على تزويد الجسم بالفيتامينات والألياف، بينما المخللات والأطعمة المالحة قد تزيد العطش وتجهد الجسم.

3. الترطيب المنتظم

شرب الماء على فترات بين الإفطار والسحور أساسي لتعويض السوائل المفقودة، ويساعد على الحفاظ على صحة الكلى والجلد ويقلل التعب.

4. الاعتدال في الحلويات

الحلويات الرمضانية اللذيذة مثل القطايف والكنافة يجب تناولها باعتدال، ويفضل استبدال بعضها بالفاكهة الطازجة لتجنب زيادة الوزن وارتفاع السكر المفاجئ.

5. الحركة بعد الإفطار

المشي نصف ساعة بعد الإفطار أو التراويح يحسن الهضم، وينشط الدورة الدموية، ويقلل من شعور الخمول والتثاقل.

6. الأكل ببطء وترتيب الوجبات

الاستعجال في تناول الطعام بعد الصيام يرهق المعدة، لذلك يجب الأكل ببطء وتوزيع الوجبات بين الإفطار والسحور بشكل متوازن.

فكل ماعليك  أن تبدأ الإفطار بحكمة، اشربي الماء بانتظام، التركيز على الخضار والفواكه، والابتعاد عن الإفراط في السكريات، والتحرك بعد الأكل. بهذه الطريقة، يصبح الصيام فرصة لتعزيز الصحة وليس فقط للامتناع عن الطعام.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأهلي

رسميا .. الأهلي يتعاقد مع نجم الزمالك

معتصم زكريا

اتحاد الكرة ينعى اللاعب الشاب معتصم زكريا

الشيخ صالح بن عواد المغامسي

من هو إمام المسجد النبوي الجديد؟ أبرز المعلومات عنه

حكم من كان في فمه ماء وأذن الفجر

حكم من كان في فمه ماء وأذن الفجر؟ دار الإفتاء تحذر: يجب فعل هذا الأمر فوراً

سعر الدولار

سعر أعلى دولار أمام الجنيه اليوم 22-2-2026

أخطاء في السحور

احذر.. 3 أخطاء في السحور تخالف سنة النبي وأحدها يبطل الصيام

الأهلي

خريطة الإصابات تضرب الأهلي قبل موقعة سموحة فى الدوري وتوروب يجهز خطة الطوارئ

أحمد موسى

ليه الحكم محمد معروف .. طلب عاجل من أحمد موسى لاتحاد الكرة بعد مباراة سيراميكا كليوباترا

ترشيحاتنا

وزارة الأوقاف تشارك في فعالية دعوية بعنوان «المحبة وأثرها على النفس والمجتمع» بحي الخليفة

وزارة الأوقاف تشارك في فعالية دعوية بعنوان «المحبة وأثرها على النفس والمجتمع» بحي الخليفة

الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية ضيفًا على بودكاست ملتقى الفكر الإسلامي في ثوبه الجديد بمسجد الإمام الحسين

الدكتور أحمد نبوي ضيفًا على بودكاست ملتقى الفكر الإسلامي بمسجد الإمام الحسين

الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية «نور مبارك» تشارك الشعب الكازاخي فرحته بشهر رمضان

الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية «نور مبارك» تشارك الشعب الكازاخي فرحته بشهر رمضان

الخروب في رمضان .. ماذا يفعل لجسمك؟

الخروب في رمضان .. ماذا يفعل لجسمك؟
الخروب في رمضان .. ماذا يفعل لجسمك؟
الخروب في رمضان .. ماذا يفعل لجسمك؟

طريقة عمل كبسة بالدجاج على أصولها لفطار رمضان

طريقة عمل كبسة بالدجاج لفطار رمضان على أصولها
طريقة عمل كبسة بالدجاج لفطار رمضان على أصولها
طريقة عمل كبسة بالدجاج لفطار رمضان على أصولها

إصدار خاص من جيب جلاديتور وايت كاب.. طابع كلاسيكي بلمسات حديثة

جيب جلاديتور
جيب جلاديتور
جيب جلاديتور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قبل هذا الكتاب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوزيرة راندا المنشاوي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

