إنتر في اختبار النجاة أمام بودو جليمت.. مهمة صعبة لتفادي الخروج الأوروبي

تنتظر إنتر ميلان مواجهة مصيرية عندما يستقبل نظيره بودو جليمت مساء اليوم على ملعب جوزيبي مياتزا، في إياب الملحق المؤهل إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، في لقاء لا يقبل أنصاف الحلول بالنسبة للفريق الإيطالي.

ويدخل وصيف النسخة الماضية المباراة وهو في موقف معقد بعد خسارته ذهابًا بنتيجة 3-1 في النرويج، وهي نتيجة وصفت بأنها من أبرز مفاجآت الموسم القاري.

وفرض الفريق النرويجي إيقاعه منذ البداية، مستفيدًا من عاملي الأرض والجمهور، وقدم أداءً هجوميًا أربك حسابات "النيراتزوري" ووضعه تحت ضغط كبير قبل موقعة الإياب.

ولم يكن الانتصار عاديًا بالنسبة لبودو جليمت، إذ أصبح أول نادٍ نرويجي يسجل ثلاثة أهداف في مباراة بالأدوار الإقصائية لدوري الأبطال، في تأكيد واضح على التطور اللافت للفريق وقدرته على مقارعة كبار القارة.

أما إنتر، فلا يملك سوى خيار الانتصار بفارق هدفين على الأقل لفرض التعادل في مجموع المباراتين، بينما يحتاج إلى الفوز بثلاثية نظيفة لحسم بطاقة التأهل مباشرة.

في المقابل، يكفي الفريق النرويجي التعادل بأي نتيجة، بل وحتى الخسارة بفارق هدف، لمواصلة مغامرته الأوروبية.

موقعة الليلة في ميلانو ستكون اختبارًا حقيقيًا لشخصية إنتر وخبرته القارية، في مواجهة طموح فريق يسعى لكتابة فصل جديد من مفاجآت البطولة.