قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تصوير مقاطع فيديو لراغبى التمثيل.. القبص على مالك مكتب كاستينج بالجيزة
في مقطع فيديو مسيء.. أحمد ماهر يسب والد ياسر ورامز جلال والنقابة تحيله للتحقيق
التعليم : انتظروا النماذج الاسترشادية لـ امتحانات الثانوية العامة 2026 ..قريباً
مناورات «أركتيك إيدج 2026» تنطلق في ألاسكا وجرينلاند بمشاركة أمريكية-كندية-دنماركية
ضياء رشوان: الوزارة هدفها التنسيق بين جهات الإعلام وتمثيل الحكومة وليس التحكم في أحد
الوزراء: الطلب الصناعي يدفع الفضة لمستويات قياسية وتوقعات إيجابية في 2026
رئيس الوزراء العراقي يؤكد الدعم الكامل لوحدة لبنان وسيادته
برعاية رئيس الجمهورية.. الداخلية تواصل فعاليات المرحلة الـ 28 من "كلنا واحد"
زيلينسكي: ندعو الاتحاد الأوروبي لتحديد تاريخ واضح لانضمام أوكرانيا
أول تعليق من الكرملين على نية لندن وباريس تسليح كييف بالأسلحة النووية
زيلينسكي يدعو ترامب لزيارة كييف لممارسة الضغط على روسيا
روسيا تعلن تحرير بلدة ريزدفيانكا وتكشف حصيلة خسائر أوكرانيا خلال 24 ساعة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إنتر في اختبار النجاة أمام بودو جليمت.. مهمة صعبة لتفادي الخروج الأوروبي

بودو جليمت - إنتر ميلان
بودو جليمت - إنتر ميلان
إسراء أشرف

تنتظر إنتر ميلان مواجهة مصيرية عندما يستقبل نظيره بودو جليمت مساء اليوم على ملعب جوزيبي مياتزا، في إياب الملحق المؤهل إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، في لقاء لا يقبل أنصاف الحلول بالنسبة للفريق الإيطالي.

ويدخل وصيف النسخة الماضية المباراة وهو في موقف معقد بعد خسارته ذهابًا بنتيجة 3-1 في النرويج، وهي نتيجة وصفت بأنها من أبرز مفاجآت الموسم القاري.

وفرض الفريق النرويجي إيقاعه منذ البداية، مستفيدًا من عاملي الأرض والجمهور، وقدم أداءً هجوميًا أربك حسابات "النيراتزوري" ووضعه تحت ضغط كبير قبل موقعة الإياب.

ولم يكن الانتصار عاديًا بالنسبة لبودو جليمت، إذ أصبح أول نادٍ نرويجي يسجل ثلاثة أهداف في مباراة بالأدوار الإقصائية لدوري الأبطال، في تأكيد واضح على التطور اللافت للفريق وقدرته على مقارعة كبار القارة.

أما إنتر، فلا يملك سوى خيار الانتصار بفارق هدفين على الأقل لفرض التعادل في مجموع المباراتين، بينما يحتاج إلى الفوز بثلاثية نظيفة لحسم بطاقة التأهل مباشرة.

في المقابل، يكفي الفريق النرويجي التعادل بأي نتيجة، بل وحتى الخسارة بفارق هدف، لمواصلة مغامرته الأوروبية.

موقعة الليلة في ميلانو ستكون اختبارًا حقيقيًا لشخصية إنتر وخبرته القارية، في مواجهة طموح فريق يسعى لكتابة فصل جديد من مفاجآت البطولة.

إنتر ميلان إنتر بودو جليمت دوري أبطال أوروبا دوري الأبطال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ياسر ورامز جلال مع والدهم

أزمة الفيديو المسيء.. «المهن التمثيلية» تعتذر لياسر ورامز جلال وتُحيل أحمد ماهر للتحقيق

سعر الذهب في مصر اليوم .. عيار 21 يفاجئ الجميع

سعر الذهب اليوم في مصر 24 فبراير 2026 .. عيار 21 يواصل الصعود

أكلة في رمضان

أكلة في رمضان أوصى بها النبي تجعل الله وملائكته يصلون عليك.. هل تعرفها؟

صورة ارشيفية

موعد صرف معاشات مارس لـ 11.5 مليون مستحق

زينة وشقيقها

وفاة شقيق زينة وتشييع الجثمان اليوم من مسجد حسن الشربتلي

الأهلي

إلغاء المؤتمر الصحفي لمدرب الأهلي ييس توروب عقب مباراة سموحة.. اعرف السبب

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 24 فبراير

الغندور

الأمور واضحة كالشمس.. رد فعل صادم من خالد الغندور بعد فوز الأهلي

ترشيحاتنا

المنشور

خلافات عائلية.. الداخلية تكشف تفاصيل تعدى سيدة على على أخرى بالبحيرة

صورة أرشيفية

أمن الغربية يحرر 152مخالفة لردع قائدي المركبات والسيارات وغرامات

صورة أرشيفية

مصادرة 2 طن مخللات مجهولة المصدر وبدون بيانات ويشتبه فى فسادها بالغربية

بالصور

حفنة من الفستق.. سر القوة والصحة والمناعة في قبضة يدك

حفنة من الفستق.. و اكتشف قوتها لكل جزء من جسمك
حفنة من الفستق.. و اكتشف قوتها لكل جزء من جسمك
حفنة من الفستق.. و اكتشف قوتها لكل جزء من جسمك

طريقة عمل مكرونة بالصلصة واللحمة المفرومة.. أكلة تكفي الأسرة

طريقة عمل مكرونة بالصلصة واللحمة المفرومة بميزانية بسيطة
طريقة عمل مكرونة بالصلصة واللحمة المفرومة بميزانية بسيطة
طريقة عمل مكرونة بالصلصة واللحمة المفرومة بميزانية بسيطة

طبق جانبي للعزومات.. مكعبات دجاج بالزبدة والثوم مع صوص الفلفل الكريمي

مكعبات دجاج بالزبدة والثوم مع صوص الفلفل الكريمي
مكعبات دجاج بالزبدة والثوم مع صوص الفلفل الكريمي
مكعبات دجاج بالزبدة والثوم مع صوص الفلفل الكريمي

مرسيدس جي كلاس الصغيرة تودع حلم السيارات الكهربائية

مرسيدس Little G 2027
مرسيدس Little G 2027
مرسيدس Little G 2027

فيديو

محمد نجاتي

عليا الطلاق ماهتكلم.. محمد نجاتي ينفعل بسبب أزمته مع منه عرفه ومحمد رمضان

ايمان الزيدي

أنا مش بتاعت ترند.. رد ناري من إيمان الزيدي بعد تصريحات محمد عبد المنصف

محمد عبد المنصف

صعب أعتذر لها.. محمد عبد المنصف يتحدث لأول مرة عن زوجته الثانية إيمان الزيدي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الأميرة سنت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الذئاب المنفردة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: شهر الأنوار

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: خداع الهدايا.. حين يتحول حصان طروادة إلى شفرة رقمية

المزيد