مدبولي: مبادرة"أبواب الخير" ليس إحسانًا عابرًا بل حماية اجتماعية شاملة
الطريق إلى المجد الأخير.. هل يكتب رونالدو الهدف الألف في مونديال 2026؟
وزيرة الطاقة الصربية: نتقدم نحو أول محطة طاقة نووية بحلول 2040
مواجهة صعبة .. موعد مباراة بيراميدز وغزل المحلة بالدوري الممتاز
مسؤول بمجلس الاحتياط الفيدرالي يحذر: التوظيف سينخفض وسوق العمل الأمريكي يواجه ضعفا
لا غالب ولا مغلوب.. الحرب الروسية الأوكرانية تدخل عامها الخامس| تقرير
استشاري تغذية يقدم نصائح مهمة للإفطار الصحي في شهر رمضان
مدبولي: 5.5 مليون عبوة مواد غذائية للمواطنين خلال رمضان
ينفذها «تحيا مصر» والتضامن.. رئيس الوزراء يطلق المبادرة الرئاسية «أبواب الخير»
مدبولي يطلق مبادرة "أبواب الخير" لدعم الأسر المستحقة والأولى بالرعاية
الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء 24 فبراير 2026 في مصر
حالة وحيدة لتركه.. المفتي يوضح التصرف الشرعي حال رؤية الصائم يأكل أو يشرب ناسيا
حالة وحيدة لتركه.. المفتي يوضح التصرف الشرعي حال رؤية الصائم يأكل أو يشرب ناسيا

عبد الرحمن محمد

أجاب الدكتور نظير عياد، مفتي الديار المصرية، على تساؤل يشغل أذهان الكثيرين حول التصرف الشرعي الصحيح عند رؤية شخص يأكل أو يشرب نسيانا خلال صيام شهر رمضان، مؤكدا على سماحة الشريعة الإسلامية في التعامل مع الطبيعة البشرية.

 

أوضح فضيلة المفتي، عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء، أنه يستحب لمن شاهد صائما غافلا عن صومه أن يذكره، وذلك انطلاقا من مبدأ التعاون على البر والتقوى. ومع ذلك، أشار إلى استثناء يتمثل في حالة ما إذا كان التذكير قد يسبب ضررا للشخص، ففي هذه الحالة ينبغي تركه.

وشدد على أنه بمجرد التذكير، يجب على الصائم التوقف فورا عن المفطرات، معتبرا صومه صحيحا ولا يلزمه القضاء.

 

أكد المفتي أن النسيان طبيعة بشرية جبل عليها الإنسان، ومن كمال رحمة الشريعة أنها تجاوزت عن مؤاخذة العبد في حالات الخطأ والنسيان أو الإكراه، مستشهدا بالحديث النبوي الشريف: "إن الله قد تجاوز عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه".

 

اختتم الدكتور نظير عياد تصريحاته بالإشارة إلى اتفاق الفقهاء على أن النسيان يسقط الإثم عن العبد، لعدم وجود نية لانتهاك الحرمة الشرعية أو تعمد الفعل، وهو ما أكدته المراجع الفقهية الكبرى مثل "الأشباه والنظائر" لابن نجيم والسيوطي، حيث لا عقاب على من غلبه نسيانه.

هل يجوز وهب ثواب التراويح للمتوفي 

أكد الدكتور مجدي عاشور، المستشار السابق لمفتي الجمهورية، أن من أعظم الأعمال في شهر رمضان المبارك التصدق على الفقراء والمحتاجين، لما في ذلك من أجر عظيم ومضاعفة للحسنات.

وأوضح عاشور، خلال حديثه في برنامج «دقيقة فقهية» المذاع عبر إذاعة القرآن الكريم، ردًا على سؤال حول مدى جواز وهب ثواب صلاة التراويح للوالد المتوفى، أنه لم يثبت في الشرع دليل يدل على مشروعية إهداء ثواب صلاة التراويح للميت.

وبيّن المستشار السابق للمفتي أن الذي ورد وثبت في النصوص هو جواز هبة ثواب الصدقة للمتوفى، حيث يصل ثوابها إليه بإذن الله، وكذلك من الأعمال التي نص العلماء على نفعها للميت أداء العمرة عنه إلى بيت الله الحرام، وزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، إلى جانب غيرها من القربات التي دل الدليل على وصول ثوابها.

وشدد على أن الصدقة عن المتوفى من أفضل ما يمكن أن يقدمه الأبناء لآبائهم بعد وفاتهم، خاصة في شهر رمضان الذي تتضاعف فيه الأجور وتُفتح فيه أبواب الخير.

مفتي الجمهورية دار الإفتاء رمضان الصيام النسيان أحكام الصيام السنة النبوية

ياسر ورامز جلال مع والدهم

أزمة الفيديو المسيء.. «المهن التمثيلية» تعتذر لياسر ورامز جلال وتُحيل أحمد ماهر للتحقيق

سعر الذهب في مصر اليوم .. عيار 21 يفاجئ الجميع

سعر الذهب اليوم في مصر 24 فبراير 2026 .. عيار 21 يواصل الصعود

لميس الحديدي ومنال سلامة

لقطة غير متوقعة في رمضان.. ظهور لميس الحديدي وسط عائلة عمرو أديب يثير التساؤلات

أكلة في رمضان

أكلة في رمضان أوصى بها النبي تجعل الله وملائكته يصلون عليك.. هل تعرفها؟

صورة ارشيفية

موعد صرف معاشات مارس لـ 11.5 مليون مستحق

بسمة أحمد

اطلع يا أحمد يا جبان| فيديو لزوجة تقتحم شقة ضرتها يشعل السوشيال ميديا.. القصة الكاملة

زينة وشقيقها

وفاة شقيق زينة وتشييع الجثمان اليوم من مسجد حسن الشربتلي

الأهلي

إلغاء المؤتمر الصحفي لمدرب الأهلي ييس توروب عقب مباراة سموحة.. اعرف السبب

موعد أذان المغرب اليوم

موعد أذان المغرب اليوم .. احرص على الدعاء قبل الإفطار

الصيام

ماذا يفعل من رأى صائما يأكل أو يشرب ناسيا؟.. مفتي الجمهورية يجيب

وزارة الأوقاف

أيام الله في رمضان.. الأوقاف تعلن موضوع خطبة الجمعة القادمة

بعد وفاة شقيق زينة.. جمال شعبان يكشف أسباب السكتة القلبية

طريقة عمل طاجن بطاطس بالبيض بأقل تكلفة.. وجبة مشبعة بخطوات سهلة

لسحور صحي.. اختار البيض لهذه الأسباب

هل الزبادي في رمضان يسبب السرطان؟

محمد نجاتي

عليا الطلاق ماهتكلم.. محمد نجاتي ينفعل بسبب أزمته مع منه عرفه ومحمد رمضان

ايمان الزيدي

أنا مش بتاعت ترند.. رد ناري من إيمان الزيدي بعد تصريحات محمد عبد المنصف

محمد عبد المنصف

صعب أعتذر لها.. محمد عبد المنصف يتحدث لأول مرة عن زوجته الثانية إيمان الزيدي

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الأميرة سنت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الذئاب المنفردة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: شهر الأنوار

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: خداع الهدايا.. حين يتحول حصان طروادة إلى شفرة رقمية

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: في صيانة العقيدة من صناعة الوهم

