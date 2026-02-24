الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء 24 فبراير 2026 في مصر

رصد برنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد الطقس،حيث أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود اليوم طقس دافئ إلى مائل للحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، بينما يكون باردًا إلى شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر، خاصة على أغلب المحافظات وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة في أبرز المدن

القاهرة: 11 صغرى – 21 عظمى

الإسكندرية: 11 – 19

مطروح: 11 – 18

شرم الشيخ: 17 – 23

الغردقة: 14 – 22

الأقصر: 11 – 23

أسوان: 12 – 23

وتتراوح درجات الحرارة الصغرى بين 3 درجات في سانت كاترين و17 درجة في شرم الشيخ، فيما تسجل العظمى ما بين 15 و23 درجة على مختلف الأنحاء.

توصيات الأرصاد

ونصحت الهيئة بارتداء ملابس ثقيلة نسبيًا خلال فترات الليل والصباح الباكر، نظرًا لانخفاض درجات الحرارة الملحوظ.