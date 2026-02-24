حقيقة إلغاء الدراسة بمدارس القليوبية بسبب الطقس السيئ

أعلن مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية انتظام اليوم الدراسي اليوم الثلاثاء، بجميع مدارس المحافظة دون أي تغييرات، وأن الأحوال الجوية لا تستدعي تعطيل الدراسة، موضحا أن العملية التعليمية تسير بشكل منتظم، مع متابعة مستمرة لحماية الطلاب وتوفير كافة أوجه الرعاية داخل المدارس، مؤكدا أن المديرية على تواصل دائم مع غرف العمليات لمتابعة أي مستجدات.

سقوط أمطار

وشهدت محافظة القليوبية، سقوط أمطار متوسطة تزامنا مع تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية بسقوط أمطار علي فترات متقطعة، ، يصاحبها انخفاض في درجات الحرارة علي أغلب أنحاء المحافظة.



وأعلنت محافظة القليوبية مواجهة تداعيات الطقس السيئ، حيث ضربت المحافظة أمطار ما بين خفيفة إلى متوسطة صاحبها رياح متوسطة، ونبه المحافظ على ضرورة التعامل الفورى مع تداعيات الأمطار وفق تقارير هيئة الأرصاد الجوية.