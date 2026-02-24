لو عايز تلحق الموسم هات البدري.. أمير هشام يهاجم مدرب الأهلي

علق الإعلامي امير هشام على أداء توروب المدير الفني للنادي الأهلي في مباراة سموحة ببطولة الدوري الممتاز.

وكتب هشام من خلال حسابه الشخصي في إكس :" الأهلي بيضيع وقت مع توروب اللي بيعمل كل حاجة وعكسها ولو عايز تلحق الموسم هات البدري (وده صعب لأسباب غير فنية) أو مدرب محلي آخر ( عارف ان التغيير مش هيحصل غير نهاية الموسم لتفادي الشرط الجزائي طبقاً للعقد ).

‏تابع :" الفريق سيئ جداً وبالأداء ده آخره نصف نهائي إفريقيا، الاصابات مسؤولية المدير الفني اللي بيعمل روتيشن بس في مركز مينفعش تبدل فيه اصلاً !!

‏أضاف :" مروان عطية نجم الماتش ، بداية موفقة لهادي رياض ، بلعمري حريف وهيعوض معلول بس لسه مافيش حد يعوض وسام ابو علي.



يتصدر الأهلي المصري جدول ترتيب الدوري الممتاز بشكل مؤقت، بعدما رفع رصيده إلى 36 نقطة من 17 مباراة.

ويأتي في المركز الثاني فريق سيراميكا كليوباترا برصيد 35 نقطة من 17 جولة، بفارق نقطة واحدة عن المتصدر.

فيما يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 34 نقطة من 16 مباراة، متساويًا في عدد النقاط مع بيراميدز صاحب المركز الرابع، الذي خاض 16 مواجهة أيضًا.

ويحتل فريق سموحة المركز الثامن بترتيب الدوري الممتاز، برصيد 25 نقطة من 18 جولة