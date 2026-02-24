أمي جالها جلطة بسبب الأهلي.. جمال العدل يعلن مفاجأة عن عائلته

كشف المنتج جمال العدل، عن تعرض والدته لأزمة صحية إثر فرحتها بهدف للنادي الأهلي في الدقيقة الأخيرة، قائلاً: "جالها جلطة بسبب الهدف، وكانت مشجعة متحمسة جدًا للأهلي، وبعدها أصبحت متابعة جيدة لكل الأمور الكروية".

وأضاف أن والده زملكاوي، لكنه اصطحب والدته لمتابعة مباراة للأهلي في الملعب، مشيرًا إلى أنه شخصيًا لم يكن ليستطيع القيام بذلك، وأن والدته كانت تهتم بكرة القدم بشكل كبير، وتتابع أخبار اللاعبين والأندية، مشددًا على أن مستوى لاعبي الدوري المصري أصبح متقاربًا بسبب دفع الأسر مقابل تدريب أبنائها في الأندية: "اللي معاه فلوس بيدفع ويدخل ابنه نادي، كل الناس عايزين ابنهم زي محمد صلاح".

وأشار العدل خلال لقائه مع الإعلامية أميرة إلى أن مهنة "الكشاف" لم تعد موجودة، ما أثر على جودة اللاعبين في الدوري، مؤكدًا أن الكرة أصبحت للأغنياء أكثر من الفقراء.

كما تحدث عن رئيس نادي الزمالك، الكابتن حسين لبيب، موضحًا أن الضغوط الكبيرة المرتبطة بإدارة النادي أثرت على صحته وجعلته يبدو أكبر بعشر سنوات تقريبًا.

وشدد على أن إدارة الأهلي والزمالك مسؤولية ضخمة، وأن الأندية الجماهيرية بحاجة إلى قيادات قوية مثل عمرو الجنايني أو أيمن ممدوح عباس، القادرين على إدارة المؤسسات الكبرى وضخ الموارد المالية اللازمة للنادي.

