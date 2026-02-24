قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
التعليم تنفي تعديل مواصفات وشكل الأسئلة في امتحانات الثانوية العامة 2026
أمي جالها جلطة بسبب الأهلي.. جمال العدل يعلن مفاجأة عن عائلته
زلزال بقوة 5.6 ريختر بضرب سواحل ييلان شرق تايوان
قفزة مفاجئة.. أسعار الدواجن والبانيه سادس أيام شهر رمضان
مباراة عقيمة زي دوري الشركات.. تعليق مفاجئ من رضا عبدالعال بعد فوز الأهلي
الخارجية الروسية تعلن بدء عملية خاصة ضد أوكرانيا
سوريا .. اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن وفلول النظام السابق
عودة البرودة الشديدة.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس من الأربعاء إلى الأحد المقبل
تحطم طائرة إيرانية في محافظة أصفهان
الزمالك يواجه زد في الجولة 19 من الدوري.. الليلة
المغرب الساعة كام.. مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء سادس أيام رمضان
أمي جالها جلطة بسبب الأهلي.. جمال العدل يعلن مفاجأة عن عائلته

جمال العدل
جمال العدل
البهى عمرو

كشف المنتج جمال العدل، عن تعرض والدته لأزمة صحية إثر فرحتها بهدف للنادي الأهلي في الدقيقة الأخيرة، قائلاً: "جالها جلطة بسبب الهدف، وكانت مشجعة متحمسة جدًا للأهلي، وبعدها أصبحت متابعة جيدة لكل الأمور الكروية".

وأضاف أن والده زملكاوي، لكنه اصطحب والدته لمتابعة مباراة للأهلي في الملعب، مشيرًا إلى أنه شخصيًا لم يكن ليستطيع القيام بذلك، وأن والدته كانت تهتم بكرة القدم بشكل كبير، وتتابع أخبار اللاعبين والأندية، مشددًا على أن مستوى لاعبي الدوري المصري أصبح متقاربًا بسبب دفع الأسر مقابل تدريب أبنائها في الأندية: "اللي معاه فلوس بيدفع ويدخل ابنه نادي، كل الناس عايزين ابنهم زي محمد صلاح".

وأشار العدل خلال لقائه مع الإعلامية أميرة إلى أن مهنة "الكشاف" لم تعد موجودة، ما أثر على جودة اللاعبين في الدوري، مؤكدًا أن الكرة أصبحت للأغنياء أكثر من الفقراء.

كما تحدث عن رئيس نادي الزمالك، الكابتن حسين لبيب، موضحًا أن الضغوط الكبيرة المرتبطة بإدارة النادي أثرت على صحته وجعلته يبدو أكبر بعشر سنوات تقريبًا.

 وشدد على أن إدارة الأهلي والزمالك مسؤولية ضخمة، وأن الأندية الجماهيرية بحاجة إلى قيادات قوية مثل عمرو الجنايني أو أيمن ممدوح عباس، القادرين على إدارة المؤسسات الكبرى وضخ الموارد المالية اللازمة للنادي.
 

مباراة للأهلي جمال العدل المنتج جمال العدل

