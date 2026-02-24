قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التعليم تنفي تعديل مواصفات وشكل الأسئلة في امتحانات الثانوية العامة 2026
أمي جالها جلطة بسبب الأهلي.. جمال العدل يعلن مفاجأة عن عائلته
زلزال بقوة 5.6 ريختر بضرب سواحل ييلان شرق تايوان
قفزة مفاجئة.. أسعار الدواجن والبانيه سادس أيام شهر رمضان
مباراة عقيمة زي دوري الشركات.. تعليق مفاجئ من رضا عبدالعال بعد فوز الأهلي
الخارجية الروسية تعلن بدء عملية خاصة ضد أوكرانيا
سوريا .. اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن وفلول النظام السابق
عودة البرودة الشديدة.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس من الأربعاء إلى الأحد المقبل
تحطم طائرة إيرانية في محافظة أصفهان
الزمالك يواجه زد في الجولة 19 من الدوري.. الليلة
المغرب الساعة كام.. مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء سادس أيام رمضان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

سيارة مازدا MX-5 NE الأيقونية الجديدة بمحرك هجين.. صور

مازدا MX-5
مازدا MX-5
عزة عاطف

في الوقت الذي تتسابق فيه شركات السيارات نحو التحول الكهربائي الكامل، كشفت قيادات "مازدا أوروبا" عن ملامح الجيل القادم من سيارتها الأيقونية (MX-5) والمعروف كوديًا باسم "NE". 

ورغم التأكيدات بأن الجيل الحالي (ND) سيستمر في الأسواق حتى نهاية العقد الجاري، إلا أن النماذج الأولية للجيل الجديد بدأت بالفعل في الظهور خلف الكواليس، حاملة معها فلسفة ترفض التخلي عن محرك الاحتراق الداخلي بشكل كامل.

فلسفة "الوزن الخفيف" خط أحمر

أكد "جو ستينويت"، مدير التصميم في مازدا أوروبا، أن المكونات الأساسية لسيارة MX-5 ليست محل نقاش؛ فمتعة القيادة، الوزن الخفيف، والسعر المناسب هي ثوابت لا يمكن التنازل عنها. 

وبما أن هذه الصفات تعتمد بشكل أساسي على منظومة الحركة، فإن التحدي الأكبر يكمن في كيفية إضافة التقنيات الحديثة دون زيادة وزن السيارة بشكل مفرط، وهو ما يجعل الاعتماد على البطاريات الضخمة (الكهربائية بالكامل) خيارًا مستبعدًا حاليًا للحفاظ على رشاقتها المعهودة تمامًا.

التكنولوجيا الهجينة والوقود الاصطناعي

كشف "كريستيان شولتز"، مدير أبحاث التكنولوجيا، أن الجيل القادم سيعتمد "مستوى معينًا" من الكهرباء، وهو ما يشير إلى نظام هجين يوازن بين الأداء البيئي والقوة الميكانيكية. 

والمثير للاهتمام هو توجه مازدا نحو “الوقود الاصطناعي” كحل سحري للإبقاء على محرك الاحتراق قيد الحياة؛ فهذا النوع من الوقود يسمح للمحرك بالعمل بصفر انبعاثات كربونية، مما يرضي القوانين البيئية الصارمة دون فقدان صوت وهدير المحرك الذي يعشقه الهواة.

موعد إطلاق مازدا MX-5

لا تزال مازدا غير مستعجلة في الكشف عن الجيل "NE"؛ فالتطوير يسير بتأنٍ لضمان أن النتيجة النهائية ستليق بإرث السيارة. 

الجيل الحالي "ND" لا يزال يحقق مبيعات جيدة ويحظى بتقدير عالمي، وهو ما يمنح المهندسين الوقت الكافي لتطوير منظومة حركة هجينة مدمجة لا تفسد "توزيع الوزن" المثالي للسيارة. 

إن الهدف هو تقديم سيارة رياضية للمستقبل، لكن بروح كلاسيكية ترفض أن تتحول إلى مجرد "جهاز كهربائي" صامت بشكل جاف.

سعر سيارة مازدا MX-5 الجديدة

تدرك مازدا أن سر نجاح MX-5 عبر العقود هو قدرة الشباب والمتحمسين على اقتنائها؛ لذا فإن دمج التقنيات الهجينة والوقود الاصطناعي يجب أن يظل ضمن حدود سعرية منطقية. 

إن الجمع بين محرك احتراق "نظيف" ومساعدة كهربائية بسيطة يمثل الحل الأكثر واقعية لعام 2026، مما يضمن بقاء السيارة الرياضية الأكثر مبيعًا في التاريخ على قمة فئتها، متفوقة على المنافسين الذين قد يتسرعون في التحول الكهربائي الكامل ويفقدون هوية سياراتهم الرياضية.

مازدا مازدا MX 5 سيارات هجينة مازدا 2026 محركات الوقود الاصطناعي Mazda NE سيارات رياضية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

هل قررت التعليم تعطيل الدراسة غداً في المدارس لسوء الأحوال الجوية؟|توضيح عاجل

بسبب تحذيرات الارصاد .. حقيقة تعطيل الدراسة غدا بالمحافظات

بسبب تحذيرات الارصاد .. حقيقة تعطيل الدراسة غدا بالمحافظات

منحة التموين

800 جنيه لكل بطاقة.. كيف تحصل على منحة التموين وآخر موعد لصرفها؟

لميس الحديدي ومنال سلامة

لقطة غير متوقعة في رمضان.. ظهور لميس الحديدي وسط عائلة عمرو أديب يثير التساؤلات

سعر الذهب في مصر اليوم .. عيار 21 يفاجئ الجميع

سعر الذهب اليوم في مصر 24 فبراير 2026 .. عيار 21 يواصل الصعود

أكلة في رمضان

أكلة في رمضان أوصى بها النبي تجعل الله وملائكته يصلون عليك.. هل تعرفها؟

ياسر ورامز جلال مع والدهم

أزمة الفيديو المسيء.. «المهن التمثيلية» تعتذر لياسر ورامز جلال وتُحيل أحمد ماهر للتحقيق

صورة ارشيفية

موعد صرف معاشات مارس لـ 11.5 مليون مستحق

ترشيحاتنا

اسهل طريقة لتفعيل بطاقة التموين بالموبيل

أسهل طريقة لتفعيل بطاقة التموين بالموبايل

الجمارك

4.242 مليون جنيه حصيلة الجمارك من بيع سيارات وبضائع بالمزاد العلني

سعر الذهب في مصر

اسعار الذهب الان.. عيار 21 مفاجأة

بالصور

سيارة مازدا MX-5 NE الأيقونية الجديدة بمحرك هجين.. صور

مازدا MX-5
مازدا MX-5
مازدا MX-5

تحذير رمضاني.. هذا النوع من التمر والزبادي يضر الصحة

تمر ولبن وزبادي
تمر ولبن وزبادي
تمر ولبن وزبادي

لامبورجيني ريفويلتو المعدلة من منصوري تنضم لشرطة دبي في 2026

لامبورجيني ريفويلتو
لامبورجيني ريفويلتو
لامبورجيني ريفويلتو

أخطاء في تعبئة الوقود قد تكلفك كثيرا

تعبئة الوقود
تعبئة الوقود
تعبئة الوقود

فيديو

محمد عبد المنصف

الجمهور ظلمها.. محمد عبد المنصف يكشف تفاصيل زواجه الثاني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الأميرة سنت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الذئاب المنفردة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: شهر الأنوار

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: خداع الهدايا.. حين يتحول حصان طروادة إلى شفرة رقمية

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: في صيانة العقيدة من صناعة الوهم

المزيد