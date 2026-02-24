سيارة مازدا MX-5 NE الأيقونية الجديدة بمحرك هجين.. صور

في الوقت الذي تتسابق فيه شركات السيارات نحو التحول الكهربائي الكامل، كشفت قيادات "مازدا أوروبا" عن ملامح الجيل القادم من سيارتها الأيقونية (MX-5) والمعروف كوديًا باسم "NE".

ورغم التأكيدات بأن الجيل الحالي (ND) سيستمر في الأسواق حتى نهاية العقد الجاري، إلا أن النماذج الأولية للجيل الجديد بدأت بالفعل في الظهور خلف الكواليس، حاملة معها فلسفة ترفض التخلي عن محرك الاحتراق الداخلي بشكل كامل.

فلسفة "الوزن الخفيف" خط أحمر

أكد "جو ستينويت"، مدير التصميم في مازدا أوروبا، أن المكونات الأساسية لسيارة MX-5 ليست محل نقاش؛ فمتعة القيادة، الوزن الخفيف، والسعر المناسب هي ثوابت لا يمكن التنازل عنها.

وبما أن هذه الصفات تعتمد بشكل أساسي على منظومة الحركة، فإن التحدي الأكبر يكمن في كيفية إضافة التقنيات الحديثة دون زيادة وزن السيارة بشكل مفرط، وهو ما يجعل الاعتماد على البطاريات الضخمة (الكهربائية بالكامل) خيارًا مستبعدًا حاليًا للحفاظ على رشاقتها المعهودة تمامًا.

التكنولوجيا الهجينة والوقود الاصطناعي

كشف "كريستيان شولتز"، مدير أبحاث التكنولوجيا، أن الجيل القادم سيعتمد "مستوى معينًا" من الكهرباء، وهو ما يشير إلى نظام هجين يوازن بين الأداء البيئي والقوة الميكانيكية.

والمثير للاهتمام هو توجه مازدا نحو “الوقود الاصطناعي” كحل سحري للإبقاء على محرك الاحتراق قيد الحياة؛ فهذا النوع من الوقود يسمح للمحرك بالعمل بصفر انبعاثات كربونية، مما يرضي القوانين البيئية الصارمة دون فقدان صوت وهدير المحرك الذي يعشقه الهواة.

موعد إطلاق مازدا MX-5

لا تزال مازدا غير مستعجلة في الكشف عن الجيل "NE"؛ فالتطوير يسير بتأنٍ لضمان أن النتيجة النهائية ستليق بإرث السيارة.

الجيل الحالي "ND" لا يزال يحقق مبيعات جيدة ويحظى بتقدير عالمي، وهو ما يمنح المهندسين الوقت الكافي لتطوير منظومة حركة هجينة مدمجة لا تفسد "توزيع الوزن" المثالي للسيارة.

إن الهدف هو تقديم سيارة رياضية للمستقبل، لكن بروح كلاسيكية ترفض أن تتحول إلى مجرد "جهاز كهربائي" صامت بشكل جاف.

سعر سيارة مازدا MX-5 الجديدة

تدرك مازدا أن سر نجاح MX-5 عبر العقود هو قدرة الشباب والمتحمسين على اقتنائها؛ لذا فإن دمج التقنيات الهجينة والوقود الاصطناعي يجب أن يظل ضمن حدود سعرية منطقية.

إن الجمع بين محرك احتراق "نظيف" ومساعدة كهربائية بسيطة يمثل الحل الأكثر واقعية لعام 2026، مما يضمن بقاء السيارة الرياضية الأكثر مبيعًا في التاريخ على قمة فئتها، متفوقة على المنافسين الذين قد يتسرعون في التحول الكهربائي الكامل ويفقدون هوية سياراتهم الرياضية.