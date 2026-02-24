الصين: تصاعد التوتر بالشرق الأوسط ليس في مصلحة أي طرف.. وندعو لضبط النفس

أكدت وزارة الخارجية الصينية ، على متابعتها عن كثب التطورات المتعلقة بإيران ، داعية إلى حل الخلافات عبر الحوار.

وقالت الخارجية الصينية في بيان لها: تصاعد التوتر في الشرق الأوسط ليس في مصلحة أي طرف وندعو الجميع إلى ضبط النفس.

وأفادت صحيفة نيويورك تايمز، في تقرير لها، بحدوث تغييرات جوهرية في إدارة إيران وهيكلها الدفاعي في أعقاب احتمال نشوب حرب مع الولايات المتحدة.

ومع تزايد احتمالية نشوب صراع عسكري مع الولايات المتحدة، فوّض المرشد الإيراني علي خامنئي مهمة ضمان استقرار النظام السياسي وإدارة ظروف الحرب إلى علي لاريجاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز.

وأضافت الصحيفة، نقلاً عن تصريحات ستة مسؤولين إيرانيين مطلعين وعدد من أعضاء الحرس الثوري: "منذ مطلع يناير وفي أعقاب الاحتجاجات الداخلية والتهديدات الأمريكية، تولى علي لاريجاني، السياسي البالغ من العمر 67 عامًا والقائد السابق للحرس الثوري، زمام الأمور الرئيسية في البلاد فعليًا".

وذكر التقرير، أن صعود لاريجاني أدى إلى تهميش واضح للرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، الذي لا يزال يُصرّ على هويته المهنية كطبيب ويرفض تحمّل مسؤولية حلّ الأزمات الكبرى.

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن وسائل الإعلام الإيرانية المحلية قولها: "حتى الأطباء لجأوا إلى لاريجاني في مسائل مثل كشف الحقائق، مما يُظهر نفوذ أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في الهيكل الحالي".