توك شو

حمد لاشين: إيران ستغلق مضيق هرمز إذا حدثت حرب مع أمريكا

ايران
ايران
عبد الخالق صلاح

أكد الدكتور أحمد لاشين، أستاذ الدراسات الإيرانية بجامعة عين شمس، أن إيران على مستوى التسليح تعاني من مشكلات كثيرة، مشيرا إلى أنها حاولت خلال الفترة الماضية مداواة قدراتها الجوية.

وقال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" إن إيران تعتمد على الدفعات الصاروخية، غير الدفعات الجوية، وإنتاج كميات ضخمة من الصواريخ، وهذا الأمر مخيف لأمريكا وإسرائيل.

وأضاف أن إيران أيضًا لها مجموعة من الوكلاء غير المعروفين، متمثلين في شركات وأشخاص كثيرين، وشركات اقتصادية للحرس الثوري في أوروبا، وفي العمق الأمريكي.

وأوضح أن إيران لديها القدرة على التحرك إقليميًا وعلى مستوى أوروبا وأمريكا، مشيرًا إلى أن إيران هددت أوروبا بإشعال الإقليم.

واستطرد: "القدرات الإيرانية للسيطرة على مضايق مائية؛ موجودة وقوية، وحاليًا أمريكا تخوض حربًا إعلامية على إيران".

وقال: "حسن روحاني لا يمكن أن ينقلب على المرشد، وهو رجل المرشد الإيراني في هذه المرحلة، وعلي لاريجاني يقود المفاوضات مع أمريكا بتكليف من المرشد الإيراني".

وأوضح أن الحرس الثوري الإيراني هو الوحيد القادر على الانقلاب، وأن إيران وضعت سيناريوهات في حال اغتيال المرشد؛ ليحل مكانه شخص آخر خلال أقل من شهر.

وأشار إلى أن إيران ستغلق مضيق هرمز إذا حدثت حرب مع أمريكا، وهذه الأفكار هي التي تقلق الجانب الأمريكي والإسرائيلي.

وأوضح أن هناك كتلة شبابية ضخمة مؤيدة للنظام السياسي الإيراني، موضحًا أن الإعلام الإيراني يؤكد أن الرد على ضربة أمريكية محتملة سيكون شاملًا.

ايران صدى البلد على مسئوليتي

لامبورجيني ريفويلتو المعدلة من منصوري تنضم لشرطة دبي في 2026

أخطاء في تعبئة الوقود قد تكلفك كثيرا

سعر ومواصفات أوبل كورسا 2003 المستعملة

