الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
خدمات

المغرب الساعة كام.. مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء سادس أيام رمضان

مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم
رشا عوني

ارتفعت معدلات البحث عن موعد صلاة المغرب اليوم 6 رمضان، وتحرص الهيئة المصرية العامة للمساحة في جمهورية مصر العربية، على إتاحة جدول مواقيت الصلاة في محافظات مصر اليوم الثلاثاء24 فبراير 2026 للتعرّف على مواقيت الصلاة.

وينشط محرك البحث (جوجل) بشكل كبير، طوال اليوم، للبحث عن جدول مواقيت الصلاة في محافظات الجمهورية، والبالغ عدد المدن بها 79 مدينة، على مدار الساعة لمعرفة مواعيد أوقات الصلوات المكتوبة، وهو ما ترصده صدى البلد لعدد من المدن والمحافظات المصرية..

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة القاهرة

- صلاة الفجر اليوم بمحافظة القاهرة في تمام الساعة 5:00 صباحًا.

- صلاة الظهر اليوم بمحافظة القاهرة في تمام الساعة 12:08 ظهرًا.

- صلاة العصر اليوم بمحافظة القاهرة في تمام الساعة 3:23 عصرًا.

- صلاة المغرب اليوم بمحافظة القاهرة في تمام الساعة 5:50 مساءً.

- صلاة العشاء اليوم بمحافظة القاهرة في تمام الساعة 7:8 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في الإسكندرية

- تقام صلاة الفجر بمحافظة الإسكندرية في تمام الساعة 5:05 صباحًا.

- تقام صلاة الظهر بمحافظة الإسكندرية في تمام الساعة 12:13 ظهرًا.

- تقام صلاة العصر بمحافظة الإسكندرية في تمام الساعة 3:28 عصرًا.

- تقام صلاة المغرب بمحافظة الإسكندرية في تمام الساعة 5:55 مساءً.

- تقام صلاة العشاء بمحافظة الإسكندرية في تمام الساعة 7:13 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في المنصورة

- تقام صلاة الفجر بمدينة المنصورة في تمام الساعة 4:59 صباحًا.

- تقام صلاة الظهر بمدينة المنصورة في تمام الساعة 12:08 ظهرًا.

- تقام صلاة العصر بمدينة المنصورة في تمام الساعة 3:22 عصرًا.

- تقام صلاة المغرب بمدينة المنصورة في تمام الساعة 5:49 مساءً.

- تقام صلاة العشاء بمدينة المنصورة في تمام الساعة 7:7 مساءً.


 

مواقيت الصلاة اليوم في سوهاج

- صلاة الفجر بمحافظة سوهاج في تمام الساعة 4:58 صباحًا.

- صلاة الظهر بمحافظة سوهاج في تمام الساعة 12:6 ظهرًا.

- صلاة العصر بمحافظة سوهاج في تمام الساعة 3:24 عصرًا.

- صلاة المغرب بمحافظة سوهاج في تمام الساعة 5:51 مساءً.

- صلاة العشاء بمحافظة سوهاج في تمام الساعة 7:06 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة قنا

- صلاة الفجر بمحافظة قنا في تمام الساعة 4:54 صباحًا.

- صلاة الظهر بمحافظة قنا في تمام الساعة 12:02 ظهرًا.

- صلاة العصر بمحافظة قنا في تمام الساعة 3:20 عصرًا.

- صلاة المغرب بمحافظة قنا في تمام الساعة 5:48 مساءً.

- صلاة العشاء بمحافظة قنا في تمام الساعة 7:02 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة أسوان

- صلاة الفجر بمحافظة أسوان في تمام الساعة 4:53 صباحًا.

- صلاة الظهر بمحافظة أسوان في تمام الساعة 12:02 ظهرًا.

- صلاة العصر بمحافظة أسوان في تمام الساعة 3:20 عصرًا.

- صلاة المغرب بمحافظة أسوان في تمام الساعة 5:48 مساءً.

- صلاة العشاء بمحافظة أسوان في تمام الساعة 7:2 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في العريش

- صلاة الفجر بمدينة العريش في تمام الساعة 4:50 صباحًا.

- صلاة الظهر بمدينة العريش في تمام الساعة 11:58 صباحًا.

- صلاة العصر بمدينة العريش في تمام الساعة 3:12 عصرًا.

- صلاة المغرب بمدينة العريش في تمام الساعة 5:39 مساءً.

- صلاة العشاء بمدينة العريش في تمام الساعة 6:58 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم موعد صلاة الفجر موعد اذان المغرب موعد صلاة العصر موعد صلاة العشاء

