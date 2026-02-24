أحمد سلامة يكشف تفاصيل دوره النفسي في مسلسل «درش»

تحدث الفنان أحمد سلامة عن مشاركته في مسلسل «درش» أمام الفنان مصطفى شعبان، مؤكدًا أن اختياره للدور جاء بعد قراءة متأنية للنص، كعادته في انتقاء الأدوار التي يشعر بأنها تناسبه ويستطيع أن يقدمها بصدق.

وأوضح سلامة خلال تصريحات تلفزيونية، أنه بمجرد اطلاعه على الورق شعر بانجذاب للشخصية، خاصة أنها تختلف عن الأدوار التقليدية في الدراما، إذ تقدم نموذجًا إنسانيًا بعيدًا عن الصخب المعتاد.



وأضاف أن المسلسل يناقش حالة نفسية معقدة وغير مطروقة كثيرًا، حيث يعاني البطل من اضطراب تعدد الشخصيات، ليس شخصية مزدوجة فقط، بل عدة شخصيات متداخلة.



وأشار إلى أنه يجسد خلال الأحداث دور طبيب نفسي يحاول علاج البطل وفهم أزمته، مؤكدًا أن الدور يحمل أبعادًا نفسية عميقة ويعتمد على الأداء الهادئ والتحليل الداخلي للشخصية.



كما أشاد سلامة بالفنان مصطفى شعبان، معتبرًا أنه من النجوم الذين يحرصون على تغيير جلدهم الفني كل عام، وهو ما يعكس تطورًا وثقلًا في مسيرته، وليس تشويشًا كما يعتقد البعض.

