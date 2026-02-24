مسلسل درش الحلقة 6.. مصطفى شعبان يخبئ الـ20 مليون جنيه بمكان آمن

عرضت قناة On الفضائية، الحلقة السادسة من مسلسل درش للفنان مصطفى شعبان، ضمن الموسم الدرامي الرمضاني.

وشهدت الحلقة السادسة من مسلسل درش، تصاعدًا دراميًا قويًا، حيث ركزت الأحداث على نقطة التحول في حياة الأبطال. وبرزت شخصية رياض الخولي، الذي جسّد مشاعر الانكسار والخوف على ضياع تاريخه، مستغيثًا بـ“درش” لإعادة إحياء الوكالة بعد تعرضها لأزمة كبيرة وسرقة مخزنها.

كما تكشفت أسرار الـ20 مليون، حيث اكتشفت “حسنة” سهر الصايغ مكان المال وهمست لوالدها الذي تحرك بسرعة، بينما تولى “درش” وضع المبلغ في مكان آمن لحماية العائلة. وفي الوقت نفسه، واجهت “كرامة” تحديات المنافسين الذين استغلوا غياب “درش” للانتقام منها، فطلبت منه التدخل لإعادة الوكالة إلى سابق عهدها.

الحلقة تفاعل معها الجمهور بشكل واسع، مشيدين بقدرة مصطفى شعبان على تقديم شخصيات متنوعة كل موسم، وبالحبكة المحكمة والأداء المتقن لبقية فريق العمل.

مسلسل درش

يُعرض مسلسل "درش" من تأليف محمود حجاج، إخراج أحمد خالد أمين، إنتاج شركة سينرجي، وعرض حصريًا على شبكة أون، ويضم نخبة من النجوم: مصطفى شعبان، سهر الصايغ، رياض الخولي، سلوى خطاب، جيهان خليل، أحمد فؤاد سليم، محمد علي رزق، هاجر الشرنوبي، عايدة رياض، سارة نور، غادة طلعت، محمد دسوقي، طارق النهري، وضيوف الشرف لقاء الخميسي، داليا مصطفى، وميرهان حسبين.